Tutti lo stanno mettendo nel frigo: l’ultimo trend virale sui social potrebbe costarti molto caro, non farlo

Sta spopolando una tendenza nuova e alquanto bizzarra: la gente mette qualcosa all’interno del frigo, ma può essere pericoloso.

Dal web e soprattutto dal mondo dei social arrivano tendenze che spesso si diffondono a macchia d’olio. A volte possono avere anche risvolti negativi, ma quando diventano una moda è difficile frenare la diffusione.

È soprattutto su Tik Tok che se ne vedono davvero di tutti i colori. Ultimamente sembra essere in arrivo un trend che riguarda l’ambito dell’interior design. Non è dettata dagli esperti del settore, che anzi mettono in guardia da una pratica che potrebbe rivelarsi davvero pericolosa e causare danni.

Di dubbio gusto e anche di scarsa utilità la tendenza è quella del fridgescaping ovvero di arredare l’interno del frigorifero come si decorano altri ambienti o mobili. Dentro il frigo vengono messi gli oggetti più vari e che non hanno a che fare con il cibo che deve essere conservato lì.

La moda del fridgescaping: le caratteristiche e perchè è pericolosa

Fino a poco tempo fa l’unico modo per decorare il frigorifero era appiccicare sullo sportello le calamite magnetiche. Souvenir di viaggi o oggettini simpatici e divertenti, quella è una modalità innocua per arricchire il frigorifero artisticamente.

A nessuno però finora era venuto in mente di mettere all’interno del frigo oggetti decorativi, raffreddandoli allo stesso modo degli alimenti che necessitano delle basse temperature per non deteriorarsi.

Vasi colorati, perfino oggetti di antiquariato, lucine a corda e fiori vengono sistemati accanto ai cibi tra gli scaffali e le vaschette del frigo. Con il trend del fridgescaping l’intento sarebbe quello di personalizzare questo elettrodomestico dando un proprio tocco decorativo ad un luogo che altrimenti sarebbe anonimo e non avrebbe particolari segni di riconoscimento.

Certamente si tratta di un’intenzione alquanto bizzarra dal momento che il frigorifero serve esclusivamente alla conservazione degli alimenti ed è stato ideato appositamente a questo scopo. Il pericolo è proprio di rovinare l’elettrodomestico con la presenza di oggetti che non c’entrano con il suo utilizzo.

Ma il rischio è anche per la salute umana perché è possibile, anzi certa, una contaminazione tra lo sporco che eventualmente contengono gli oggetti e il cibo. Lanciata dall’influencer Tiffany Bishop, la moda ha trovato accoglienza finora soprattutto negli Stati Uniti da parte di persone eccentriche che vogliono sperimentare qualcosa di nuovo.

Si può considerare il fridgescaping come espressione di uno stile kitsch e certamente eccessivo. Rispecchia ovviamente un’estetica tutt’altro che minimalista ed elegante. C’è da dire che con buona possibilità rimarrà una tendenza limitata e non si espanderà in modo pervasivo.