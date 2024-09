Amadeus debutta sul Nove: ecco quali programmi condurrà

Amadeus ha appena pubblicato un video su Instagram augurando una buona domenica ai suoi followers e svelando un dettaglio inedito sul programma con cui debutterà sul canale NOVE.

Il noto game show “I Soliti Ignoti” cambia nome per la rete Discovery, diventando Chissà chi è, con data di partenza ufficiale fissata per il 22 settembre. Subito dopo, in prima serata, andrà in onda “Suzuki Music Party”, uno show in cui 15 cantanti presenteranno in anteprima televisiva i loro successi dell’autunno. Ecco le novità annunciate da Amadeus.