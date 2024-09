Usa il segreto dei fruttivendoli e non butterai mai più la frutta: resta come appena raccolta

Spesso ci troviamo a dover buttare la frutta alcuni giorni dopo averla comprata, col segreto dei fruttivendoli rimarrà come appena raccolta.

Soprattutto se freschi i prodotti alimentari tendono a marcire prima, ma oggi vi sveliamo una piccola chicca per evitare che questo accada.

Quante volte vi sarà capitato di aprire il frigo e/o la dispensa e trovare al suo interno frutta marcia, anche se, magari il giorno prima, ci sembrava più che buona e pronta per essere mangiata. Questo, in teoria, non è un male, anzi dimostra come la frutta sia fresca e non contenga agglomerati di conservanti. Nonostante questo ci sono dei trucchetti che solo i fruttivendoli conoscono e che spesso ignoriamo.

Diventa fondamentale a questo punto scoprirli per gestire al meglio sia i nostri soldi che per evitare sprechi inutili. Buttare il cibo infatti è sempre un peccato, considerando sia l’impegno di chi lo coltiva e produce sia di chi ha esigenze alimentari e non riesce a soddisfarle per intero. Dopo aver letto quanto abbiamo da proporvi, sicuramente avrete degli strumenti in più per raggiungere questo obiettivo.

Frutta, il trucco per evitare di farla rovinare

Con l’inflazione che colpisce le famiglie italiane sempre più duramente e obbliga a dover ridurre le spese e anche a evitare di affrontare degli sprechi come quello di veder rovinare la frutta dentro al frigorifero.

In particolare oggi vogliamo parlarvi dell’anguria, frutto dell’estate che al sud molti chiamano cocomero. Per mantenerla sempre fresca basta appoggiarvici due spicchi d’aglio fresco tagliato e coprire con la pellicola trasparente. Questo trucco, che può sembrare assurdo, aiuta la frutta a mantenere la sua freschezza riuscendo a prevenire eventuale formazione di microorganismi che possono portare ad accelerare rapidamente il suo deterioramento.

Inoltre è consigliabile posizionare la fetta d’anguria tagliata nelle parti più basse del frigo, dove la temperatura è inferiore rispetto a quelle superiori. Senza dimenticare che evitare l’esposizione della frutta all’aria aiuta sempre lo stato di conservazione, in questo caso avere dei contenitori ermetici potrebbe rappresentare un ulteriore modo per allungare la vita del frutto.

Tutto questo perché è importante riuscire a preservare l’umidità naturale che ha la frutta evitando che si asciughi e che veda formarsi dei microrganismi in grado di diventare anche molto dannosi per la nostra salute. Sperando di esservi stati utili vi consigliamo di seguire queste indicazioni.