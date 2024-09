Stefano De Martino: età, chirurgia, ex Belen, figli, dove vive, studi, patrimonio

Stefano De Martino oggi è un conduttore di grande successo, ha cumulato una grande ricchezza, quanto guadagna e dove vive.

Stefano De Martino ha da poco iniziato la sua nuova avventura alla conduzione di Affari Tuoi su Rai 1, un grande “avanzo di carriera” che per lui chiaramente rappresenta un grande successo. Ne è passato di tempo da quando timidamente entrava nella scuola di Amici, quali studi ha fatto, dove vive, il rapporto con l’ex Belen, il figlio e tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Diventato famoso partecipando al talent show di Maria De Filippi, si è subito fatto riconoscere per il suo grande talento e oggi e uno dei conduttori televisivi più apprezzato in Italia. Non tutti conoscono quale sia stato il suo percorso di studi, dove vive oggi, dove viveva quando non era famoso e altre curiosità sulla sua vita.

Stefano De Martino, dall’ex Belen Rodriguez al grande patrimonio di oggi

Stefano De Martino oggi ha 34 anni ed è sicuramente uno dei conduttori più giovani di così grande successo. Dalla scuola di Amici, dove era entrato come ballerino, ha fatto moltissima strada, arrivando a diventare la persona che ha preso il posto di Amadeus ad Affari Tuoi.

L’ex ballerino di Amici si è diplomato soltanto nel 2008, in un liceo di Torre Annunziata, aveva lasciato gli studi per proseguire la sua carriera con la danza, poi per lui si sono aperte le strade della televisione. Oggi vive a Milano, in una bellissima casa con arredamento moderno e pezzi di alto design. Ha comunque un appartamento a Napoli in fitto, dove si appoggia quando si trova nel capoluogo partenopeo per motivi di lavoro.

Il suo patrimonio negli anni è molto cresciuto, ma è con il recente contratto firmato con la Rai che è cresciuto a dismisura. Sebbene prima avesse uno stipendio di tutto rispetto, con un cachet per serate in discoteca anche di 15mila euro, adesso ha un accordo con viale Mazzini di quattro anni che pare abbia un valore di 8 milioni di euro, una cifra da capogiro.

De Martino è famoso per la sua relazione altalenante con Belen Rodriguez, con la quale è stato anche sposato e ha avuto il suo unico figlio Santiago. I due si sono separati per la terza volta nell’estate del 2023, dopo l’ennesimo riavvicinamento. Oggi, come lo stesso Stefano ha affermato, sono due genitori che vanno d’accordo e si parlano soprattutto per il loro figlio.