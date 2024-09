Loredana Bertè sta male: cosa sta succedendo alla cantante

Loredana Bertè ha avuto un problema di salute che l’ha costretta a fermarsi. Ecco cosa le è successo realmente e come sta ora.

La cantante è senz’altro una delle più amate di tutto il mondo dello spettacolo, proprio perché è riuscita sin da subito a conquistare i cuori di migliaia di persone in tutta Italia. Alle spalle, ha infatti ben 17 album pubblicati e svariate esperienze televisive e teatrali. Ha ad esempio preso parte al Festival di Sanremo per 11 volte, e di certo le sue canzoni sono entrate nel repertorio della musica italiana, divenendo in pochissimo tempo delle hit musicali vere e proprie.

Ad attirare l’attenzione è stata adesso una notizia che ha fatto allarmare i fan: l’artista è infatti stata colpita da un improvviso problema di salute.

Come sta Loredana Bertè e cosa è successo

La famosa cantante è un vero e proprio uragano e, sin dal suo primo debutto nel mondo musicale, non si è mai fermata. Di recente ha partecipato al Festival di Sanremo, è stata nella giuria di The Voice Kids, Senior e Generation, e ha tenuto un lungo tour in tutta Italia. Prima di una sua attesissima data nell’Isola di Capri, è successo però l’imprevisto, dato che il suo staff ha annunciato che la Bertè non potrà salire sul palco per il suo concerto a causa di un problema di salute.

“Già il 31 agosto ha accusato forti dolori all’addome aggravati dal forte caldo”, si legge infatti sul suo profilo Instagram ufficiale, “L’artista era riuscita, seppur dovendosi sedere spesso (cosa mai successa prima), ad esibirsi, portando a termine il concerto con tenacia ma con grande fatica“. Quando è tornata a Milano, Loredana si era così così sottoposta ai vari controlli e aveva scoperto di avere una gastroduodenite acuta. Nello stesso comunicato stampa, è stato inoltre fatto presente che la cantante ha iniziato le dovute cure, anche se al momento non ha ancora recuperato quella forza fisica necessaria per tenere un concerto.

“Le prime cure hanno migliorato ma non risolto il quadro clinico“, si legge nella nota divulgata dal suo staff, “per questo la dottoressa oggi le ha prescritto riposo e terapia medica per altri 7 giorni“. Con grande dispiacere, è stata quindi annullata la data a Capri, ma è stato anche promesso ai fan che il suo tour riprenderà e che la prossima data sarà il 21 settembre a Terni. L’attesa sta insomma crescendo sempre di più, e i suoi ammiratori non vedono l’ora di rivederla sul palco.