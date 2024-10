Oroscopo, guai per un segno: attenzione se avete un rapporto stabile

Attenzione: se avete un rapporto stabile con questo segno potreste ritrovarvi presto single. Le stelle parlano chiaro.

Cosa dicono le stelle per i dodici segni zodiacali in fatto di sentimenti e cuore? Gli astri non hanno dubbi, alcuni potranno finalmente coronare i loro sogno d’amore e costruire con la propria dolce metà.

Per altri invece si apre un periodo decisamente down che porterà tensioni e problemi in coppia.

Oroscopo, guai per un segno in amore: occhio potreste ritrovarvi single!

Ariete. La nuova settimana sarà particolarmente pesante, le stelle vi chiedono di essere pazienti e di fare un ultimo sforzo. Se avete un rapporto stabile cercate di essere diplomatici e di evitare le discussioni: potreste ritrovarvi single.

Toro. Le nuove congiunzioni vi renderanno decisi e rapidi, sarete efficientissimi ed intraprendenti. Sono favorite dunque le nuove collaborazioni sul lavoro, gli investimenti e le scelte importanti professionali. Per l’amore, invece, non ci sono grandi novità.

Gemelli. Buone notizie sul fronte economico, le questioni finanziarie saranno foriere di nuovi introiti. Attenzione però all’irruenza, potreste dire cose di cui vi pentirete ben presto. Meglio essere cauti.

Cancro. Le stelle vi chiedono di essere coraggiosi e perseveranti. Non è più tempo di rimandare le scelte importanti, ora è necessario agire senza guardarsi più indietro.

Leone. Inutile in questa settimana tenere in considerazione le opinioni altrui. Le stelle vi invitano ad essere egoisti e ad andare avanti per la vostra strada. Buoni i nuovi incontri.

Vergine. Si apre una settimana piatta e priva di energie, gli astri consigliano di concentrarvi su ciò che di bello avete nella vostra vita. Potreste fare delle conoscenze importanti.

Bilancia. Sarete degli ottimi comunicatori, sia sul lavoro sia negli affetti. Le stelle vi proteggono e sarete irresistibili. Buone notizie anche sul fronte sentimentale.

Scorpione. Sarete efficienti ed organizzatissimi, pronti a saltare da un posto all’altro per far conciliare tutti gli impegni. Le stelle consigliano di prendervi cura di voi, magari facendo sport.

Sagittario. Avrete fascino e carisma da vendere, le nuove conoscenze possono regalarvi amori inaspettati, cogliete l’attimo, siete protetti dal cielo.

Capricorno. Gli astri vi chiedono di eliminare tutto ciò che non ha più senso nella vostra vita, sia che si tratti di oggetti sia di situazioni. È giunto il momento di avanzare.

Acquario. Buone nuove per quanto riguarda i sentimenti, sarete energici e fantasiosi. Si apre una settimana meno elettrizzante invece sul fronte lavorativo. Occhio alle parole.

Pesci. Attenzione alle spese improvvise, potreste fare degli acquisti superficiali. Gli astri consigliano di non disperdere le energie in discussioni inutili.