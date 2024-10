Esselunga, oltre 50€ di buoni sconti: la super offerta fino a metà Novembre, come ottenerli

Esselunga, oltre 50 euro di buoni sconti: la super offerta del noto marchio valida fino a metà Novembre. Ecco il regolamento per ottenerli.

In corso nuove promozioni da Esselunga. La nota catena di supermercati presenti sul tutto il territorio italiano propone una offerta davvero vantaggiosa per i suoi clienti. Oltre alle diverse promo settimanali che si possono trovare nei punti vendita ma anche online, Esselunga ha attivato una serie di sconti che permette di risparmiare oltre 50 euro, un’offerta che sarà in vigore fino a metà novembre e che sarà sicuramente ben accolta dai consumatori.

Quest’ultimi potranno fare scorta di moltissimi alimenti, soprattutto quelli che hanno una scadenza a lungo termine e potranno pensare già alla spesa per le feste di fine anno. In vista delle festività e della tante spese da sostenere, approfittare di una serie di sconti è davvero allettante. Ma come ottenere i buoni? Godere delle promo di Esselunga è davvero molto facile, basta seguire qualche piccola regola. La catena di supermercati ha infatti previsto uno sconto quotidiano di un euro e più su una serie di prodotti.

Più sconto facile è una promo molto apprezzata dal pubblico. Lo sconto è diretto e immediato ed previsto per una quantità stabilita dalla promo. Permette di acquistare prodotti di qualità ad un prezzo ribassato. La promo è valida dal 14 ottobre al 4 Novembre 2024. Sarà sufficiente cercare i prodotti della promozione negli appositi scaffali, e portarli in cassa dove sarà attuato lo sconto senza presentare nessun buono. L’offerta è valida per i possessori della carta Fidaty.

Esselunga, come ottenere il buono spesa online

Per quanto riguarda invece la promo “torna lo sconto” d’attuare online Esselunga ha previsto che per ogni spesa di 160 euro fatta dal 17 al 30 ottobre un buono sconto da 40€, utilizzabile sempre dal 31 ottobre al 13 novembre 2024, ma solo dopo aver speso 160 euro. Inoltre Esselunga ha introdotto nei negozi il buono da 5 euro a fronte di una spesa di 20 da spendere entro le date sopra indicate.

Dovrà essere comunque fatta una spesa minima di 20 euro. Da sottolineare che anche questa promo di Esselunga è riservata ai titolari della carta Fidaty che permette di ricevere offerte e di approfittare delle promo presenti in negozio e online. Si può attivare facilmente in uno dei punti vendita e la sottoscrizione è gratuita.

Avere la carta fedeltà di Esselunga è decisamente vantaggioso. Ogni settimana il supermercato offre prodotti di marca a prezzo ribassato e questo è determinante per i consumatori che in tal modo riescono a gestire al meglio il bilancio famigliare e allo stesso tempo possono acquistare prodotti di qualità e di brand autorevoli.