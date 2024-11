Il materasso è pieno di acari: con questo trucco senza tempo finalmente potrai dormire meglio

Dormi sonni tranquilli grazie a questo incredibile trucchetto: gli acari così staranno lontanissimi dal tuo materasso.

Dormire la notte in maniera rigenerante sembra essere diventato ormai un vero lusso. Dobbiamo ammettere tutti come riuscire a dormire per 7-8 ore filate sia sempre più difficile, tra stress quotidiano, rumori esterni, luci artificiali e soprattutto la presenza dei dispositivi elettronici che continuano ad accompagnarci fino all’ultimo momento prima di chiudere gli occhi. In realtà, smartphone e tablet andrebbero lasciati da parte almeno mezz’ora prima di andare a letto, proprio perché la loro luce blu influisce negativamente sul ciclo circadiano, disturbando il nostro naturale ritmo sonno-veglia.

Eppure, nonostante questi accorgimenti, capita spesso di svegliarsi più stanchi di quando siamo andati a letto. Oltre a distrazioni e abitudini digitali scorrette, infatti, c’è un’altra insidia che rischia di compromettere la qualità del nostro riposo: gli acari della polvere, minuscoli animaletti che trovano nel nostro materasso un ambiente ideale. Amano i luoghi bui e umidi e si nutrono di minuscole particelle di pelle morta, presenti naturalmente sulle superfici in cui dormiamo. Ma sai come sbarazzartene?

Acari della polvere addio: il rimedio leggendario per liberare il tuo materasso

Malgrado siano invisibili a occhio nudo, specialmente a chi soffre di allergie gli acari della polvere possono causare numerosi problemi proprio perché il loro accumulo può scatenare reazioni allergiche come starnuti, prurito e asma, motivo per cui è fondamentale mantenere il materasso pulito e igienizzato così da evitare la formazione di acari.

Ovviamente mantenere la stanza ben pulita, con una routine quotidiana che elimini polvere e sporco dal pavimento, dai mobili e da ogni superficie, è alla base, ma anche la biancheria da letto gioca un ruolo importante: cambiarla almeno una o due volte a settimana, soprattutto nei periodi più caldi, aiuta a ridurre l’accumulo di polvere e sudore, limitando il proliferare degli acari. Passando alla pulizia del materasso, si può iniziare con l’aspirapolvere che elimina sporco e polvere superficiale.

Per una pulizia più profonda però, il bicarbonato di sodio si rivela un alleato efficace. Basta spargerlo uniformemente sul materasso, lasciarlo agire per qualche ora e poi rimuoverlo con l’aspirapolvere: così non solo elimini gli acari, ma neutralizzi anche eventuali cattivi odori. Il vero trucco geniale e che ti aiuta a non avere più a che fare con gli acari però è girare il materasso di 180 gradi a intervalli regolari così da prevenirne l’usura e limitare l’accumulo di acari nelle stesse aree.