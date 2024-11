Amazon cambia di nuovo le regole ma questa volta gli utenti sono furiosi: decisione drastica prima di Natale

È cominciato già il countdown in vista del Natale, ma per molti utenti quello di Amazon è un passo falso: sono tutti furiosi per la decisione.

I supermercati e i centri commerciali ci ricordano che siamo già nel periodo più magico dell’anno: Natale è alle porte! Sembra ieri che sorseggiavamo uno Spritz al tramonto e ora ci troviamo pronti a intonare Last Christmas a squarciagola e soprattutto a comprare i temutissimi regali in tempo per amici e parenti prima che sia troppo tardi. Insomma, non è il massimo comprare l’ennesima box shampoo + balsamo al pino selvatico.

Anche quest’anno però, Amazon viene in soccorso con il suo consueto cambiamento nella politica dei resi natalizi, perfetto per chi vuole fare acquisti senza la pressione di scelte irreversibili. Dal 1° novembre fino al 25 dicembre 2024, Amazon offre la possibilità di restituire la maggior parte degli articoli fino al 31 gennaio 2025, estendendo così il periodo di reso per il periodo delle festività. Questo vuol dire che chi fa acquisti in queste settimane potrà cambiare idea fino a fine gennaio, a meno che il prodotto non arrivi in ritardo: in quel caso, infatti, si potrà richiedere il reso entro 30 giorni dal ricevimento. Ma attenzione, non tutti gli articoli rientrano nella stessa flessibilità.

Amazon, reso esteso sì ma non per tutto: gli articoli esclusi

Come negli anni precedenti, infatti, Amazon ha posto delle limitazioni sulle categorie più bersagliate dai furbetti del reso. Tra questi prodotti troviamo l’Elettronica, le Fotocamere, i Portatili e i Tablet, i Desktop e i Monitor, ma anche i Componenti per Computer, le Periferiche, i DVD, i Videogiochi e le Console, fino ai prodotti di cancelleria. Per queste categorie, il periodo di reso rimane di 14 giorni standard dalla data di consegna come previsto per legge.

Tuttavia, c’è un’importante eccezione: se questi articoli vengono restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti, il periodo di reso si estende fino al 15 gennaio 2025. Amazon, quindi, tutela la generosità natalizia ma fa anche attenzione a chi potrebbe approfittarsene, cercando di prevenire resi eccessivi su dispositivi e tecnologie che spesso rischiano di subire usura o danni.

Se hai puntato qualche regalo online quindi, puoi fare acquisti senza stress: in caso di ripensamenti, almeno per la maggior parte degli articoli, potrai effettuare il reso tranquillamente fino a fine gennaio. Ma accertati prima che il regalo sia quello giusto!