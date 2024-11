Oroscopo di dicembre segno per segno: chi sarà fortunatissimo e chi vivrà un mese da incubo

Dicembre è un mese di transizione, un periodo in cui le festività natalizie si avvicinano e molti iniziano a riflettere sull’anno che sta per finire.

Ma cosa porteranno gli astronomi ai diversi segni zodiacali? Scopriamo insieme l’oroscopo di dicembre, segno per segno, per capire chi sarà baciato dalla fortuna e chi, invece, dovrà affrontare qualche difficoltà.

Con queste previsioni, i diversi segni zodiacali possono prepararsi ad affrontare dicembre con consapevolezza e strategia, sfruttando al meglio le opportunità e affrontando le sfide che possono presentarsi.

I segni di Dicembre chi sale e chi scende

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, dicembre si preannuncia come un mese di slancio e rinnovamento. Plutone, in una posizione favorevole, favorisce la trasformazione e la crescita personale. Marte, il pianeta dell’azione, supporterà la prima decade, portando determinazione e voglia di fare. Giove, il pianeta della fortuna, offrirà opportunità alla seconda decade, mentre Venere garantirà armonia nelle relazioni. In amore, Marte accende la passione, creando momenti intensi per chi è in coppia, mentre per i single ci saranno occasioni interessanti. Sul lavoro, Mercurio stimola la creatività e la concentrazione, rendendo questo mese ideale per avviare nuovi progetti. Economicamente, le cose sembrano andare bene, ma attenzione a non esagerare dopo il 21: è consigliabile agire con cautela.

Per i Toro, dicembre sarà un mese di alti e bassi. Anche se Plutone esce dalla posizione favorevole, Nettuno, Urano e Saturno continuano a offrire sostegno. In amore, Venere favorisce la terza decade fino al 7, ma dall’8 potrebbero sorgere tensioni e gelosie, specialmente per la prima decade. Durante le festività, tuttavia, la comunicazione aiuterà a ristabilire l’armonia. Sul lavoro, nonostante qualche instabilità emotiva, ci sono risorse solide per avanzare. Dal 21, tutto diventerà più chiaro e sarà più facile prendere decisioni. Dal punto di vista economico, la prima decade dovrà prestare attenzione alle spese, mentre le altre due vedranno una maggiore serenità.

Dicembre segna l’inizio di un periodo di rinascita per i Gemelli. Con Plutone e Giove che portano ottimismo e energia, i nati nei primi giorni del segno avranno particolarmente fortuna. In amore, Marte accende il fascino e Venere aiuta a superare le tensioni. I momenti migliori per l’amore saranno a fasi alterne: dall’8 al 16 per la prima decade, dal 17 al 24 per la seconda e dal 25 al 31 per la terza. Sul fronte professionale, dopo alcuni piccoli ostacoli iniziali, Marte stimola la voglia di emergere. In campo economico, è tempo di osare per i nati nella prima e seconda decade, mentre la terza dovrebbe essere più cauta.

Per i Cancro, dicembre porta un po’ di sollievo grazie all’uscita di Plutone dalla posizione di opposizione. In amore, la terza decade vivrà alti e bassi fino al 7, ma poi si aprirà a nuove emozioni. La seconda decade si concentrerà sul rafforzare i legami esistenti, mentre la prima passerà il mese serenamente. Sul lavoro, l’atmosfera sarà più serena, ma è necessario prestare attenzione ai dettagli per evitare imprevisti. Economicamente, la seconda e la terza decade inizieranno a vedere i risultati dei loro sforzi, mentre la prima dovrà essere cauta con le spese impreviste.

Dicembre per i Leone si preannuncia variabile. Marte sostiene la prima decade, mentre Giove, Sole e Mercurio portano energia e opportunità. In amore, Venere dissonante dall’8 dicembre potrebbe accentuare l’egocentrismo, creando incomprensioni. Tuttavia, Marte compensa con passione e iniziativa. Sul lavoro, Mercurio favorisce la comunicazione e la leadership, agevolando la realizzazione di progetti. Dal punto di vista economico, le prime due decadi raccoglieranno i frutti dei loro sforzi, mentre la terza dovrà stare attenta a non spendere troppo.

Per i nati della Vergine, dicembre sarà un mese di riflessione e introspezione. Venere lavora a favore della terza decade, mentre il Sole porta energia alla prima. In amore, sfruttate l’influsso di Venere per rafforzare i legami, ma attenzione a Mercurio dissonante che potrebbe causare malintesi. Sul lavoro, non aspettatevi progressi significativi; meglio usare questo tempo per ricaricarvi. Anche in ambito economico, prudenza è la parola d’ordine, evitando spese superflue.

Dicembre si prospetta come un mese di rinnovamento per la Bilancia. Venere, che inizia dissonante, diventa favorevole dall’8, portando armonia nelle relazioni. Sul lavoro, Mercurio e Sole offriranno chiarezza e produttività fino al 21, consentendo di raggiungere obiettivi prima delle vacanze. Economicamente, è un buon momento per pianificare il futuro con ottimismo, grazie alla dissoluzione delle difficoltà passate.

Per gli Scorpioni, dicembre si presenta con un mix di influenze positive e qualche sfida. Nettuno e Saturno continuano a supportarvi, mentre Venere favorisce la terza decade fino al 7. Dopo, si potrebbero manifestare insicurezze e gelosie. È fondamentale mantenere la calma e comunicare con il partner per evitare conflitti. Questo mese non porterà grandi novità, ma le festività potrebbero indurvi a riflettere sul lavoro. È consigliabile dedicare tempo a voi stessi e ai cari.

Dicembre inizia tranquillo per i Sagittario, ma cresce in intensità. Marte ravviva le relazioni, mentre Venere porta romanticismo. Con Sole e Mercurio nel segno, le energie sono al massimo, favorendo risultati professionali. Per la seconda e terza decade, è meglio evitare spese rischiose.

Anche senza Plutone, i Capricorno possono contare sul sostegno di Saturno, Urano e Nettuno. Venere crea un’atmosfera piacevole nelle relazioni. Questo è il momento giusto per rilanciare la carriera, anche se potrebbe esserci un po’ di stanchezza. La stabilità finanziaria è garantita.

Per gli Acquario, inizia un periodo costruttivo con Plutone a favore. Marte stimola la sfera affettiva, mentre Venere favorisce intimità. Con Mercurio e Sole, l’efficienza sarà al massimo, perfetta per nuovi progetti economici. La terza decade, però, dovrebbe evitare eccessive sperimentazioni.

Per i Pesci, dicembre porta un’atmosfera serena, ideale per la sensibilità del segno. Venere favorisce l’amore, ma attenzione a cali di energia e umore. Mercurio e Sole potrebbero portare distrazione, quindi è consigliabile prestare attenzione alle opportunità che si presentano.