10 mete mozzafiato per chi ama viaggiare in bike: esperienza naturale, unica e suggestiva

I viaggi on the road sono meravigliosi, soprattutto se fatti in bike! Per chi desidera un’esperienza unica, ecco delle mete imperdibili

Imparare a pedalare, che emozione! Tutti noi da ragazzini abbiamo provato il brivido di imparare a restare in equilibrio sulle due ruote e con tanto impegno abbiamo imparato a guidare la bicicletta.

La bicicletta è uno strumento di trasporto formidabile, utile per la forma e per l’ambiente. Viene fabbricata in tutti i formati: da città; pieghevole; a misura di bambino e così via. In Italia Bologna è la città delle biciclette, tanto che il traffico d’auto viene apposta interrotto.

Nell’ambito biking un grande classico è la mountain bike, studiata per tratti impegnativi e frastagliati. La comunità di bikers che amano riunirsi e partire in impervie ma emozionanti escursioni è grande e tanti sono i percorsi da fare nel mondo.

Per questo, il marketplace Buycycle ha stilato una classifica creata analizzando quasi 600 percorsi per mountain bike in Europa , elencando fra gli altri i 10 migliori. Eccoli!

Per le strade britanniche fino al Portogallo

Partiamo dall’anello di Rhaeadr Fawr nel Parco nazionale di Eryri, in Galles, con un percorso molto facile, che attraverso la valle arriva fino alla spettacolare cascata di Aber. Segue il Peak District National Park, in Inghilterra, con un’impareggiabile combinazione di bellezza naturale e terreni perfetti per essere percorsi su una mountain bike come l’iconico Great Ridge. Stupendo il South Downs National Park da Seaford a Eastbourne, e le Sette Sorelle, brillanti scogliere di gesso collegate col Canale della Manica.

Facciamo un salto a Berna con il percorso Harder Kulm a Interlaken e sentieri mozzafiato, circondati dalle maestose cime alpine dell’Oberland bernese. Imperdibili le Azzorre e il PRC2 SMI Praia da Lagoa do Fogo in Portogallo, con oltre 10 km di bellezze naturali e terreni emozionanti.

La bellezza travolgente dell’Europa

Voliamo nel nord della Spagna, e precisamente nei paesi Baschi con un percorso costiero di 13 km noto, oltre che per essere tratto del Cammino di Santiago del Norte, anche per essere il bellissimo Sendero del Litoral. Si accompagna l’Italia, con itinerario snodato sul versante nord della Val Gardena comprendente la Vallunga e il Col Raiser, balcone panoramico sulle Dolomiti gardenesi. Breve ritorno a Berna con un percorso sulla ferrovia dello Jungfrau, con la cremagliera continua più lunga del mondo.

Salto in Francia e in Alta Savoia con l’escursione al Lac Blanc, da cui si gode una straordinaria vista sul Monte Bianco. Infine, consigliata in Italia l’escursione al parco delle 5 Terre che si dipana tra i vigneti eroici e le antiche case in pietra liguri con panorami che si aprono scendendo verso Corniglia.