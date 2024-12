Questa è la meta perfetta per una fuga invernale: storia, natura e gusto in un’unica città

Esiste una meta turistica in Italia, che vanta il perfetto connubio tra romanticismo e avventura e tra storia e modernità: scopriamo quale…

L’Italia tutta dal Nord al Sud è un assoluto spettacolo di vette bianche, montagne verdi, distese immense di boschi, borghi, città caotiche, spiagge e altro ancora. Da sempre tutto il mondo guarda con ammirazione alla varietà paesaggistica del nostro Bel paese.

L’Italia è frutto delle rielaborazioni cinematografiche di grandi registi, sia locali che stranieri. Nel nostro paese hanno regolarmente luogo tanti festival di qualsiasi tipo e natura. Ogni anno i record di affluenza turistica supera cifre da capogiro, con somma gioia dell’economia nazionale.

Nel mondo, immaginare l’Italia significa provare a ricordare un’epoca che, per quanto segnata da vicissitudini storiche intense, riporta a valori rustici e senza età. Significa rimembrare popoli di qualsiasi provenienza e natura, le cui eco risuonano ancora nei suoi paesaggi.

In particolare, l’Italia ha un legame molto forte con l’America, dalla quale arrivano sempre tanti turisti e lavoratori. Tra tutte le mete turistiche del paese, però, una fra tutte ha fatto veramente centro nel cuore degli americani.

Cosa c’è da sapere su questa meta italiana tanto amata dagli americani…

La meta di cui parliamo è Bressanone, situata tra le alpi del Trentino Alto Adige, città che conquista i visitatori con il suo fascino unico, combinando storia, natura e cultura in un equilibrio pressoché perfetto. Le sue stradine medievali, i mercatini di Natale, i paesaggi mozzafiato e i percorsi enogastronomici fanno di Bressanone una meta assolutamente imperdibile per coloro che desiderano un assaggio di Europa alpina.

Nata nel 901, Bressanone si compone di edifici imponenti pullulanti di storia, tradizione e modernità che accompagnano la vita quotidiana dei suoi abitanti. Oltre 427 i chilometri di sentieri escursionistici che portano dal centro alle montagne. Con quasi 2.000 ore di sole all’anno, Bressanone è stata definita come una meta imperdibile dalla rivista Travel and Leisure, punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo.

Luoghi e attività raccomandate

Tra le principali attrazioni di Bressanone figurano: Piazza del Duomo; l’omonima cattedrale barocca, famosa per affreschi a cura di Paul Troger, e l’imponente Chiesa di San Michele Arcangelo. Bellissime anche la Torre Bianca e le sue 43 campane. Imperdibili sono il Palazzo Vescovile e il museo del Presepe, nonché il pittoresco quartiere Stufles, con le sue case colorate e l’atmosfera fiabesca.

Raccomandate anche le visite al Museo della Farmacia e al Ponte dell’Aquila, con la statua del suo santo patrono. Per gli amanti del vino, la Valle Isarco è nota per i suoi vini bianchi. Infine, l’autunno e il Natale sono le stagioni migliori per viaggiare, grazie anche alla BrixenCard per viaggi gratuiti sui trasporti pubblici regionali.