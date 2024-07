William, spunta il gesto di pace verso Harry: restano tutti a bocca aperta

William e Harry, spunta il gesto choc e tutti restano a bocca aperta: ecco cosa è accaduto tra i due fratelli.

Dopo tanto tempo viene a galla il gesto del principe William per riconciliarsi con suo fratello Harry. Un episodio di cui nessuno sapeva nulla e che lascia a bocca aperta.

Lontani da anni Harry e William un tempo erano insperabili e pronti a contare sempre l’uno sull’altro. Poi il duca di Sussex ha lasciato la Famiglia Reale e più volte l’ha attaccata, ferendo ripetutamente sia William che la moglie, Kate Middleton. Gesti imperdonabili che hanno messo tra i due una distanza siderale. Tuttavia non molto tempo fa l’erede al trono d’Inghilterra ha fatto una cosa finalizzata a ritrovare la pace perduta con suo fratello: ecco di cosa si tratta.

Cosa è successo tra William e Harry? Il gesto inaspettato dell’erede al trono: un messaggio molto speciale

I rapporti tra i due fratelli oggi sono quasi inesistenti e tutto a causa dell’allontanamento di Harry dalla Royal Family. Ed è stato il libro dal titolo Spare, autobiografia pubblicata sempre da Harry, a impedire qualunque tentativo di riconciliazione.

Entrambi i fratelli non hanno fatto alcun passo per venirsi incontro e durante le ultime presenze di Harry a Londra non si sono mai incontrati. Tuttavia il principe William è stato protagonista di un gesto riconciliante nei confronti del fratello che viene a galla solo ora.

Secondo quanto riportato dal Mirror, nel 2022 William avrebbe inviato un messaggio al fratello e a Meghan chiedendo loro di unirsi a lui e a Kate per la Long Walk a Windsor, per gli omaggi floreali e il saluto ai sudditi giunti sul luogo per dare l’addio alla regina Elisabetta. Per la prima volta le due coppie si sono riunite da quando i Sussex si erano trasferiti negli Stati Uniti perdendo il ruolo di membri reali.

Secondo una fonte del Daily Mail è stato il Principe del Galles a proporre questa riunione, e non Re Carlo, come era stato detto in un primo momento. “È successo molto rapidamente, davvero notevole considerando che non si sono visti in Scozia “. Insomma quelli che un tempo erano fratelli inseparabili hanno emozionato ancora una volta il mondo intero mostrandosi insieme, ma quella è stata l’ultima volta. Per William mostrarsi uniti in quel momento era fondamentale per un senso di rispetto nei confronti della nonna. Purtroppo però ad oggi nessun gesto di riavvicinamento pare sia possibile.