Perché Roberta e Valentina hanno litigato: da grandi amiche a nemiche dopo Uomini e Donne

Roberta e Valentina si sono allontanate dopo Uomini e Donne, ed è stato adesso spiegato il motivo di questa lite.

Il famoso dating show è condotto, orma da sempre, da Maria De Filippi e ancora oggi – nonostante siano trascorsi molti anni – continua ad ottenere un grande successo. Numerose sono infatti state le storie d’amore nate nel corso degli anni, e che si sono evolute con il tempo. Molte di loro continuano ancora oggi, mentre altre hanno visto improvvisamente una drastica rottura. In quello studio televisivo nascono anche molte amicizie, come quella che si è creata qualche tempo fa tra Roberta Di Padua e Valentina Autiero.

Pare però che queste ultime abbiano ultimamente litigato per un presunto motivo che sta ormai circolando in rete. Ecco cosa sarebbe accaduto tra di loro.

La lite tra Roberta e Valentina: il motivo

Le due donne si sono appunto conosciute nel corso del programma Uomini e Donne e, puntata dopo puntata, hanno stretto un bel legame che si è trasformato in amicizia. Tra le due c’era infatti molto sintonia e, in più occasioni, hanno dimostrato di divertirsi molto insieme. Ultimamente però, i fan hanno notato che tra Roberta e Valentina non starebbe scorrendo buon sangue. A lanciare l’indiscrezione è stata una fonte anonima che avrebbe svelato un dettaglio all’esperta di gossip Denianira Marzano.

Roberta Di Padua ha infatti di recente compiuto gli anni e ha condiviso con i fan questo bellissimo momento. L’ex dama di Uomini e Donne ha festeggiato in compagnia di suo figlio e del suo fidanzato Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio durante il dating show a cui ha partecipato. I due stanno infatti vivendo un’intensa storia d’amore, che ha portato entrambi ad essere legatissimi e a iniziare un percorso di vita insieme. Sui social, Roberta ha inoltre ricevuto diversi auguri da parte di amici e colleghi, ma soprattutto di coloro che ha conosciuto durante la sua esperienza a Uomini e Donne.

Molti le hanno dedicato un pensiero carino, ma all’appello mancava proprio la sua amica Valentina Autiero. I fan si stanno infatti chiedendo cosa sia successo tra di loro, e a darne una risposta è stata proprio la Marzano. “Poco tempo fa Valentina pubblicò un post dicendo che si era ricreduta negativamente su alcune persone“, ha infatti detto l’esperta gossip riferendosi alla dama e a Roberta Di Padua. Pare quindi che le due abbiano davvero litigato, anche se i motivi non sono ancora stati resi noti del tutto.