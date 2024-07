Kate Middleton, il sottile omaggio a Meghan con l’abito viola a Wimbledon: il gesto di pace emoziona

La principessa Kate è apparsa a Wimbledon in splendida forma nonostante la malattia e il suo abito nasconde un preciso messaggio.

Finalmente dopo tante incertezze e timori Kate Middleton è arrivata a Wimbledon e ha catturato l’attenzione di tutti, in primis sfoggiando un sorriso smagliante e molto meno “stanco” rispetto a quello mostrato durante il Trooping The Colour. Kate sapeva che la sua comparsa sugli spalti sarebbe stata oggetto di ampia visibilità, ancora più rispetto al passato. Ecco perché il suo outfit è stato pensato nei minimi dettagli e niente, nemmeno il più piccolo accessorio, è stato lasciato al caso.

Subito dopo l’evento, oltre al comprensibile sollievo per le sue condizioni di salute – visto che Kate sta proseguendo la terapia contro il cancro – si sono scatenate le più fervide teorie sui “messaggi nascosti” del suo abito, ma in realtà il significato è palese ed è solamente positivo. Ecco perché e cosa c’entra Meghan Markle.

Il vero significato del look della principessa del Galles a Wimbledon: Kate Middleton apparsa così

L’apparizione di Kate al torneo di Wimbledon è stata caratterizzata da un’ovazione senza precedenti: tutti si sono alzati in piedi applaudendo e omaggiando la principessa come non era mai accaduto da quando è patrona dell’evento. Nonostante la terribile malattia, la futura regina sta combattendo con tutte le sue forze ed è riuscita a suscitare gioia e speranza. Oltre al sorriso, Kate ha sfoggiato un abito viola dal colore molto acceso, e il suo outfit è ancora oggetto di puntigliose analisi soprattutto per il messaggio che ha voluto inviare.

La principessa ha infatti scelto, e non a caso, un abito firmato Safiyaa London, un midi-dress che in qualche modo è riuscito anche a nascondere la magrezza eccessiva dovuta alla chemioterapia. Ma sia il colore del vestito che gli accessori indossati hanno un significato preciso. Innanzitutto il viola è il colore della nobiltà e della reggenza e il taglio del vestito è molto elegante, di impostazione “istituzionale”, ma che ricorda lo stile della defunta regina Elisabetta; mentre il piccolo fiocco sul petto, verde e viola, rappresenta i colori simbolo di Wimbledon.

Ma cosa c’entra in tutto questo Meghan Markle, che sappiamo essere sparita volontariamente dalla vita dei reali britannici? Ebbene, Meghan Markle ha indossato in passato abiti della stessa stilista, e molti pensano che Kate abbia voluto inviare anche un messaggio di pace verso di lei. Forse, passato il trambusto della malattia, Harry e Meghan insieme William e Kate, potranno essere i veri protagonisti, uniti, dell’attuale Corona. Almeno questo è ciò che sperano i sudditi.