Il ritorno di Harry nel Regno Unito: ora c’è una data precisa, ecco quando accadrà

Harry è pronto a tornare nel Regno Unito, ma c’è un motivo ben preciso: ecco di cosa si tratta e perché esiste già una data precisa

Il duca di Sussex, Harry, farà il suo ritorno nel Regno Unito per un evento speciale. La data ufficiale è stata già definita. Si tratta di evento a cui il secondogenito di Re Carlo tiene molto.

Da mesi ormai la Royal Family sta vivendo un momento piuttosto complicato. Prima sono arrivate le diagnosi di tumore per Re Carlo e per sua nuora Kate Middleton, poi la caduta a cavallo della Principessa Anna (sorella del sovrano). In tutto questo, William ha visto il moltiplicarsi dei suoi impegni pubblici, pur cercando di restare il più vicino possibile a sua moglie.

La mancanza di una spalla come Harry, che in un momento del genere sarebbe stata provvidenziale, si è fatta sentire parecchio. Ma tra i due fratelli non corre buon sangue, e la loro riconciliazione, nonostante i tanti rumors, appare ancora molto lontana.

Il principe Harry torna nel Regno Unito, ecco la data precisa: si tratta di un’occasione molto speciale

A quanto pare Harry farà il suo ritorno in Inghilterra nel 2027 in occasione degli Invictus Games. E sarà la città di Birmingham ad ospitare l’evento, quindi Harry farà ritorno in patria fra 3 anni.

Il duca di Sussex è uno dei promotori principali degli Invictus Game, evento che prevede la competizione in varie discipline sportive tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti per causa di servizio o in servizio. Si tratta di un evento molto sentito in Inghilterra, tanto che il Governo inglese ha stanziato un contributo pari a 26 milioni di sterline.

Ma davvero Harry aspetterà altri tre anni prima di tornare nel suo paese natio? L’ultima apparizione del duca di Sussex a Londra è avvenuta lo scorso 8 maggio. Harry in quella occasione non ha avuto alcun incontro con i membri della famiglia reale. Il motivo del suo arrivo nella capitale inglese era legato al decimo anniversario degli stessi Invictus Games. Ancor prima aveva raggiunto Londra per una sortita brevissima, subito dopo la diagnosi di cancro ricevuta da suo padre Carlo.

Le voci che vorrebbero il sovrano propenso a riappacificarsi con Harry sono davvero tante. Ma per ora non c’è nulla di ufficiale. Probabilmente sta aspettando che Kate si rimetta del tutto e che assieme a William ritrovi la serenità perduta. Solo allora sarà possibile tornare a parlare di un’eventuale riconciliazione.