La scelta di William e Kate dopo la scoperta della malattia: c’entrano i tre figli

Decisione clamorosa di William e Kate in un periodo delicato come questo a causa della malattia della principessa. La scelta riguarda i figli

Come tutti sanno non è un periodo facile per Kate e William a causa della malattia che ha colpito la principessa del Galles e che ha spinto la coppia a rimodulare la loro vita pubblica e privata. Ciò nonostante Kate Middleton si è mostrata in due occasioni pubbliche sorridente e felice dando un forte segnale a tutti coloro che si trovano a lottare contro un tumore.

Di recente però la coppia ha deciso di prendere una decisione a dir poco clamorosa visto che riguarda i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Decisione che molto probabilmente è assai distante da quello che invece Re Carlo vorrebbe per i suoi tre nipoti.

La decisione a sorpresa di William e Kate: basta privilegi per i loro tre figli

I principi del Galles William ed Kate hanno preso una decisione che va decisamente controcorrente, scaturita probabilmente dal fatto che avendo ridotto le uscite pubbliche hanno la possibilità di trascorrere molto più tempo a casa con i loro figli. Ebbene i due membri della Royal Family hanno deciso di rinunciare all’aiuto di maggiordomi e di baby sitter, e di provvedere in prima persona tutto ciò che serve per George, Charlotte e Louis.

Lo segnala il Daily Mail, sottolineando che la coppia ha deciso di non avvalersi del supporto di figure professionali da affiancare ai figli dal momento della loro uscita da scuola in poi, occupandosi in prima persona di tutte le cure da dedicare ai tre bambini, dalle faccende domestiche ai compiti di scuola, come farebbero due genitori normali.

Pertanto il personale si occuperà della gestione della casa solo quando i principi del Galles avranno impegni istituzionali. Invece, quando William e Kate saranno a casa, faranno a meno di figure di sostegno che non sono affatto poche, considerando che ad esempio, quando Carlo era ancora principe di Galles, era supportato da quattro chef, tre camerieri, un maggiordomo, due addetti al guardaroba, cinque amministratori della casa, quattro assistenti e diversi addetti alle pulizie, disponibili e operativi 24 ore su 24.

I tre piccoli principi sono stati educati ad aiutare i genitori, quindi oltre a tenere in ordine le loro camerette, danno una mano a sbrigare le faccende domestiche e aiutano ad apparecchiare e sparecchiare la tavola. Evidentemente William e Kate hanno deciso di crescere i loro figli nel modo più normale possibile, tagliando fin dove possibile tutti gli agi che derivano dall’appartenere alla famiglia reale britannica.