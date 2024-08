Beautiful, è il caos: la cercano ovunque, cosa le è successo

Beautiful, le anticipazioni rivelano alcuni colpi di scena inaspettati. Una delle protagoniste della soap sparisce nel nulla

Come di consueto Beautiful non va in vacanza. La soap opera più longeva della tv continua ad intrattenere il suo numeroso pubblico anche d’estate. Le anticipazioni delle puntate del fine settimana rivelano alcuni colpi di scena inaspettati che hanno come protagonista ancora Sheila Carter. Sfuggita al carcere per l’ennesima volta, l’ex infermiera è ancora parte della vita dei Forrester. Ridge e Bill, per la prima volta alleati, hanno messo in piedi un piano per farla confessare.

Spencer ha raggirato Sheila facendola innamorare di lui, l’ha convinta a diventare sua moglie e riesce a farla parlare degli omicidi che ha commesso. La polizia registra tutto e finalmente può arrestare la Carter. Così mentre Brooke, Katie e Carter si chiedono come Sheila è riuscita a manipolare Bill, Spencer e Ridge sono certi di aver messo in trappola la donna. Al Giardino, Spencer si allontana da Sheila per parlare con Ridge e per caso lei ascolta una conversazione che rivela il piano dei due uomini.

Al ristorante ci sono anche Hope e Deacon che non si accorgono di quanto sta succedendo alle spalle di Sheila. Quest’ultima teme di essere messa alle strette, e capisce che è il momento di lasciare la città. Le anticipazioni rivelano quale sarà il destino della Carter. Finirà in prigione? Riuscirà finalmente a fuggire? Ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

Beautiful, le ultime anticipazioni: Sheila è introvabile, si scatena la caccia

Sheila ha scoperto il piano di Ridge e Bill, ha capito che è stata raggirata e che vogliono farla arrestare. La donna per sfuggire alla cattura si getta dal balcone della casa di Spencer, ma esce illesa dalla caduta. Bill la insegue e anche la polizia la cerca per tutta la città.

Deacon ignaro di quanto sta succedendo alla Carter, riceve una telefonata proprio da Sheila che lo invita a tornare a casa. L donna si è infatti rifugiata da lui. Deacon la raggiunge e viene messo a conoscenza di quanto sta accadendo. L’ex infermiera gli chiede di lasciare la città insieme, ma il padre di Hope non sembra propenso ad assecondarla.

Sheila troverà ancora una volta l’appoggio di Deacon? O finalmente l’uomo le dirà di no, facendo prevalere il suo senso paterno e tutelando in tal modo il rapporto ritrovato con la figlia? Per scoprirlo non resta che guardare le prossime puntate di Beautiful, in onda come al solito su Canale 5 alle 13:45.