Se hai una di queste app sul tuo smartphone potresti essere in pericolo: spiarti diventa facilissimo

Ci sono delle app che devono essere rimosse dallo smartphone altrimenti si rischia di essere spiati: ecco quali sono.

Giorno dopo giorno, in tanti scaricano molte app sullo smartphone e magari dopo poco le cancellano. Questo perché in un determinato momento magari si cerca un’applicazione in grado di svolgere un compito ma poi ci si rende conto che tale app occupa solo spazio sul cellulare.

A volte però, si scaricano app e giochi con l’intento di usarli nel tempo e si “dimenticano” nella home del telefono. Alcune di queste potrebbero nascondere virus, vulnerabilità e spyware, permettendo a malintenzionati di spiare il proprio smartphone. Ecco quali sono le app pericolose e perché eliminarle subito.

Non c’è da meravigliarsi se tante app nascondono in realtà dei file maligni che permettono a sconosciuti di spiare senza che nessuno se ne accorga. Difatti, alcuni hacker creano delle applicazioni e le lanciano sui principali store con questo preciso intento: rubare dati, truffare e raggirare ignari utenti. Altre volte, app famose sono colpite da vulnerabilità fatali per la privacy.

App su smartphone, quali sono quelle da cancellare per evitare di essere spiati

Ecco perché bisogna essere sempre all’erta e conoscere quali sono le app da non scaricare mai sul proprio smartphone. Ma quali sono alcune applicazioni ormai note che potrebbero nascondere pericoli per la propria privacy? Ebbene, sembra che molti esperti abbiano scoperto almeno due app famose che potrebbero essere molto pericolose.

Secondo una ricerca realizzata da accademici dell’università di Leuven in Belgio, l’app per incontri Bumble ha una vulnerabilità che permetterebbe a malintenzionati di spiare il proprio smartphone e in particolare conoscere i dettagli della propria posizione.

Questa stessa vulnerabilità è stata notata in un’altra app di dating molto famosa: Hinge. Non finisce qui, perché lo studio dei ricercatori ha analizzato ben 15 dating app che gli utenti scaricano e inseriscono sul proprio smartphone ignari del pericolo che corrono. Tra le applicazioni di incontri che potrebbero far conoscere la propria posizione ai malintenzionati ci sono Badoo, Grindr, happn e Hilly.

Il vice-presidente di Bumble ha affermato che gli esperti sono al lavoro per migliorare la sicurezza dell’app. Sicuramente, anche le altre aziende che gestiscono le app pericolose per lo smartphone faranno lo stesso. Ora che si conosce questo aspetto relativo alla protezione dei propri dati e alla possibilità che malintenzionati possano scoprire la posizione della propria casa, non resta far altro che valutare se continuare a utilizzare l’app o magari rimuoverla dal proprio smartphone.