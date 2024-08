Non solo punturine, per una pelle perfetta c’è un rimedio di bellezza gratuito con risultati certi ma tutti lo ignorano

L’aiuto per la bellezza arriva da un rimedio naturale e a costo zero: per contrastare i segni del tempo avere una bella pelle ecco come fare.

Dopo una certa età, ma anche appena i primissimi segni dell’avanzare del tempo iniziano a comparire sul viso, si ricorre a trattamenti di vario tipo per impedire il decadimento della pelle e mantenersi giovani il più a lungo possibile.

I progressi in questo campo sono notevoli e se esiste una vasta gamma di creme e sieri e l’aiuto della chirurgia estetica in forme più o meno invasive per restituire alla pelle un aspetto più tonico, elastico e luminoso, esistono anche le opzioni naturali a questo scopo.

Non sono necessari esclusivamente costosi trattamenti di bellezza come le punturine di filler. Niente creme dai costi esorbitanti, ma basta usare le sostanze giuste, anche a base naturale e affiancare alle applicazioni sul viso da fare con regolarità, anche un rimedio ecologico e soprattutto dall’effetto portentoso.

Il metodo per mantenere la pelle giovane senza spendere un soldo

Per tenere nelle condizioni migliori la pelle del viso anche i muscoli facciali vanno allenati. La ginnastica facciale perciò costituisce un elemento fondamentale se si vuole avere un aspetto giovane e fresco. La tonicità e l’elasticità dei tessuti passa anche da un adeguato movimento di essi che si ottiene con dei precisi esercizi. Con la ginnastica facciale si va a distendere i tessuti, aumentare l’elasticità della pelle rallentando così il naturale processo di invecchiamento che arriva inesorabile.

Si fa facilmente ed è consigliato effettuare alcuni esercizi la mattina e la sera. Semplicissimo trattamento fai da te, non richiede altro che l’uso dei propri muscoli del viso e dei propri polpastrelli nel caso dei massaggi. È importante agire per migliorare la microcircolazione sanguigna facciale. Il viso possiede 57 muscoli che devono essere mantenuti in forma per trasmettere un’immagine elastica e tonica.

Ci sarà un effetto dimagrimento per cui il viso apparirà più sfilato. Si inizia con le mani giunte poste davanti al viso e con i pollici staccati dalle altre dita e posizionati sulla punta del mento. Gli indici invece devono essere messi a contatto con la punta del naso.

Con le mani bisogna poi fare un movimento sulle guance dal centro verso l’esterno, aderendo con tutto il palmo al viso e con i pollici che costeggiano l’osso mandibolare. Questo esercizio è da ripertere per 5 volte consecutive. Un altro esercizio consiste nel gonfiare le guance al massimo e stare così per 15 – 20 secondi. Subito dopo respirare regolarmente e far uscire l’aria.

Poi, risucchiare le guance tra i denti e mantenere questa posizione anche questa volta per 15 – 20 secondi. Quindi rilassare i muscoli e ripetere la sequenza almeno per 3 volte. Far scivolare i polpastrelli dagli zigomi verso le orecchie almeno per 15 volte è un movimento da fare per distendere le guance. Si può anche chiudere la bocca come per dare un bacio per poi subito dopo aprirla apertamente come per gridare. Dieci volte di questo esercizio è utile per tonificare le labbra.