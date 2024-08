Kate ferma tutto e fa un annuncio: il messaggio che nessuno si aspettava

La principessa Kate è in vacanza a Balmoral, in Scozia, insieme al marito e ai figli; spunta un messaggio inatteso dopo il suo avvistamento.

La principessa del Galles si è ritirata nel castello di Balmoral per le vacanze estive, come di consueto, ma il periodo di riposo quest’anno è caratterizzato dal proseguimento della terapia contro il cancro. Come rivelato dalla stessa Kate, le cure non sono ancora terminate e “tra giorni buoni e giorni cattivi”, è probabile che non si interrompano prima dell’autunno inoltrato. Nel mentre, la principessa ha drasticamente ridotto tutti i suoi impegni istituzionali e non si sa quando apparirà di nuovo in pubblico.

Proprio durante il soggiorno a Balmoral, però, Kate è stata avvistata mentre si recava alla messa domenicale presso la chiesa di Crathie Kirk ed è sembrata serena, sorridente e in gran forma. Nel mentre, Re Carlo ha dovuto posticipare alcuni impegni programmati per recarsi a Southport e dare sostegno ai familiari delle vittime di una terribile tragedia: un uomo ha accoltellato senza apparente motivo alcuni bambini e alcuni adulti, e purtroppo tre minori sono deceduti. Ma adesso spunta un altro imprevisto, ed ecco che Kate ha inviato un messaggio molto importante.

Kate in vacanza a Balmoral manda una missiva urgente: ecco cosa potrebbe significare

I sudditi della monarchia britannica ormai si sono abituati al silenzio sulla principessa del Galles, ma ogni tanto spunta qualche annuncio ufficiale e il più recente arriva proprio da Balmoral, dove Will, Kate e i figli stanno trascorrendo le vacanze estive. Il messaggio è firmato da entrambi i futuri regnanti, ed è un altro segnale che forse la principessa sta tornando pian piano ai suoi doveri reali.

Il messaggio è indirizzato agli atleti della delegazione britannica, che stanno partecipando ai Giochi Paralimpici di Parigi, iniziati il 28 agosto e che termineranno il prossimo 8 settembre. Ecco cosa hanno detto Kate e Will: “Buona fortuna ai nostri atleti dei Giochi Paralimpici e a tutti coloro che gareggeranno”. Il messaggio, sebbene risponda alle regole e all’etichetta reale, ha riacceso nuovamente le speranze di vedere Kate all’evento, anche se fonti vicine alla famiglia reale negano una tale eventualità.

Anzi, sembra che le sue condizioni di salute siano ancora molto critiche e sotto stretta sorveglianza da parte dei medici. Ma come abbiamo imparato fino ad oggi, la principessa del Galles potrebbe sorprendere ancora, partecipando ai Giochi Paraolimpici all’ultimo minuto, com’è accaduto sia al Trooping The Colour che a Wimbledon.