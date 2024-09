Voli andata e ritorno sempre a 30 euro? Non è un sogno, con questo sito che non conosci addio prezzi folli

Questo sito web poco conosciuto cambia il nostro modo di viaggiare: voli a 30 euro, prezzi sempre bassi, tutto quello che c’è da sapere.

L’estate sta finendo e quasi per tutti è arrivato il momento di tornare alla vita di tutti i giorni, con quel pizzico di malinconia. Nella mente di ognuno di noi, ci sono ancora, freschi, i ricordi più belli delle vacanze a farci compagnia, ma c’è già chi, sebbene sia tornato da poco al lavoro, sta già pensando al prossimo viaggio.

Del resto, le opportunità di partire in ogni periodo dell’anno, al giorno d’oggi, verso più o meno qualsiasi destinazione non mancano di certo. Rispetto al passato, i prezzi dei voli sono diventati più abbordabili grazie alle compagnie low cost, al netto dei rincari che si sono avuti dopo la pandemia.

Quello che forse non sapete, è che esiste la possibilità di trovare voli a prezzi davvero irrisori, con andata e ritorno a 30 euro. E non serve necessariamente prenotare con chissà quanto anticipo. Seguiteci per un suggerimento che cambierà il vostro modo di viaggiare.

Voli low cost della Ryanair, il “trucco” per partire quando volete a pochi euro

Si tratta di un “trucco” abbastanza semplice da applicare sul web, per avere la possibilità di trovare in un batter d’occhio le migliori offerte della compagnia Ryanair.

Basta aprire Google e digitare nella barra di ricerca “Trova tariffe Ryanair”. La prima voce che comparirà nella pagina web collegherà direttamente con il sito della compagnia aerea, con la richiesta di selezionare il vostro aeroporto di partenza e quindi la destinazione. A questa voce, selezionare l’opzione “Ovunque”. Una terza richiesta sarà quella di selezionare il vostro budget per il volo: scegliete l’opzione 20 euro.

A quel punto, compariranno una serie di destinazioni dal vostro aeroporto di partenza che soddisferanno i criteri da voi richiesti. Scegliendo la vostra destinazione preferita tra quelle proposte, non resterà che selezionare le date di andata e di ritorno dal calendario, tra quelle disponibili, per poter prenotare in un attimo.

Vi forniamo qualche esempio per una prossima vacanza. Dall’aeroporto di Roma Fiumicino, potreste partire per Halloween per Barcellona a soli 36 euro, con andata il 29 ottobre e ritorno il 1 novembre. Oppure potreste partire per un paio di giorni a Madrid, tra il 1 e il 3 ottobre, ad appena 30 euro.