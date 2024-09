Ilenia Pastorelli la ricordate al Grande Fratello? Com’è cambiata da allora l’attrice

L’attrice romana Ilenia Pastorelli è stata protagonista del Grande Fratello, la ricordate? Ecco com’è cambiata dal suo esordio in tv.

Attrice di talento, bellezza mediterranea, lei è una delle nuove stelle del nostro cinema. Abbiamo potuto ammirarla nel ruolo di Alessia nel film di successo dei Manetti Bros. Lo chiamavano Jeeg Robot. Un debutto sul grande schermo grazie al quale ottenne gli applausi di critica e grande pubblico e per il quale ha vinto il David di Donatello come Miglior Attrice non Protagonista nel 2016.

Stiamo parlando chiaramente di Ilenia Pastorelli che, dopo anni di danza classica, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come modella. Poi la svolta sul piccolo schermo: partecipa infatti alla 12esima edizione del programma Grande Fratello, giungendo in semifinale. Ve la ricordate?

Com’è cambiata Ilenia Pastorelli dai tempi del Grande Fratello

Quest’oggi Ilenia Pastorelli sarà ospite della prima puntata della nuova edizione del talent di Maria De Filippi, Amici. Come accennato, prima del debutto in tv nel mondo del cinema, Pastorelli è stata una ballerina di talento. Recentemente ha condotto Suzuki Music Party, sul Canale 9 e in coppia con Amadeus, e nella scorsa stagione è stata una delle protagonista del talk di successo di Francesca Fagnani, Belve, in onda su Rai Due.

Il debutto nel mondo del piccolo schermo è arrivato nell’ottobre del 2011 quando varca la soglia della casa più spiata d’Italia. Quell’edizione del Grande Fratello, condotta su Canale 5 da Alessia Marcuzzi e che vedeva nel ruolo di opinionista l’attuale conduttore Alfonso Signorini, venne poi vinta da Sabrina Mbarek. Pastorelli restò nella casa per 154 giorni, giungendo in semifinale.

Sono passati dunque quasi 15 anni, ma com’è cambiata con il tempo Ilenia Pastorelli? L’attrice non sembrerebbe essere cambiata ed è rimasta la bellezza naturale di anni fa. Del resto non si è mai parlato di ritocchi né sono sorti dubbi.