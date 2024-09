Affari Tuoi scoppia il caso, i dubbi del pubblico: “Avete notato le vincite in puntata?”

Bufera su Affari Tuoi e la nuova edizione condotta da Stefano De Martino, il dubbio di molti telespettatori su quanto sta accadendo davvero.

Affari Tuoi di Stefano De Martino sta ottenendo un grandissimo successo in termini di ascolti, ebbene il programma condotto dall’ex ballerino di Amici sta registrando dati più che ottimi e pare che al momento la mancanza di Amadeus non la stia avvertendo ne il pubblico ne l’azienda di viale Mazzini. Ma adesso sta scoppiando il caso sul programma, con un’ipotesi su cosa starebbe avvenendo davvero e come non c’entri nulla lo show man napoletano.

Dubbi che stanno diventando virali in rete, con diverse teorie “del complotto”, secondo cui ci sarebbe un piano ben preciso, una strategia che starebbe portando a questo straordinario successo. Intanto De Martino è molto entusiasta di questa sua nuova avventura, del resto per lui si tratta di un enorme “avanzo di carriera”, prendere il posto di un gigante come Amadeus non può che inorgoglirlo.

Affari Tuoi, cosa sta accadendo: pubblico in rivolta

Come abbiamo detto Stefano De Martino sta ottenendo un enorme successo, i dati Auditel parlano chiaro e premiano il nuovo conduttore. Ma, come spesso accade quando le cose “vanno bene”, c’è subito chi grida allo scandalo.

Secondo diversi utenti in rete il motivo di tale successo di Affari Tuoi sarebbe dovuto alle grossissime vincite che ci sono state fino ad ora, l’ultima di ben 300mila euro. Alcuni utenti su X hanno iniziato a fare i conti, vedendo quanti soldi sarebbero stati vinti dall’inizio di Affari Tuoi con Stefano De Martino: “In 23 puntate di Affari Tuoi condotte da Stefano De Martino sono stati vinti 1 milione e 113.230 euro. Una media di quasi 50.000 euro a puntata. Solo in 3 puntate non hanno vinto niente. Da quando è partito Chissà chi è, 499.000 euro in 5 puntate. Il caso (…)“, questo il dettaglio preciso condiviso da un utente.

Delle vincite a dir poco da capogiro, il fatto che puntata dopo puntata restino molti pacchi rossi, potrebbe contribuire – a detta di chi crede ci sia un “caso Affari Tuoi” – ad appassionare il pubblico fino alla fine. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, anche perché è noto che le vincite siano sottoposte a un rigido controllo. Che ci sia un’ondata “anomala” di fortuna è però evidente, anche Stefano De Martino l’ha più volte ripetuto, ironizzando sul suo futuro nel programma

Proprio dopo l’ultima ingente vittoria, ha detto: “Vi saluto stasera perché credo che da domani non mi vedrete più qui ad Affari Tuoi”.