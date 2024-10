Estate 2025, Moby apre le prenotazioni dei traghetti per la Sardegna: cosa cambia

Con l’apertura delle prenotazioni per la prossima stagione estiva, Moby annuncia importanti novità e cambiamenti nelle rotte verso l’isola

L’estate 2025 si prospetta particolarmente entusiasmante per i viaggiatori che desiderano raggiungere la Sardegna grazie alle nuove iniziative del gruppo Moby. Con l’apertura delle prenotazioni per la prossima stagione estiva, Moby annuncia importanti novità e cambiamenti nelle rotte verso l’isola, tra cui un notevole prolungamento della stagione su alcune delle sue tratte più popolari.

Una delle novità più significative riguarda il collegamento Genova-Olbia, che vedrà un anticipo dell’inizio del servizio rispetto agli anni precedenti, con corse che partiranno già dal 16 aprile e si protrarranno fino al 3 novembre 2025. Questa decisione mira a soddisfare la crescente domanda dei passeggeri, offrendo loro maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio per l’intera stagione estiva.

Anche la tratta Genova-Porto Torres continuerà a operare senza interruzioni, con un servizio attivo 365 giorni l’anno. Le corse notturne garantiscono un collegamento costante e affidabile, ideale per chi desidera viaggiare durante le ore di riposo, risparmiando così tempo prezioso per esplorare la Sardegna una volta giunti a destinazione.

Linee operative tutto l’anno

Per quanto riguarda la linea Olbia-Livorno, questa continuerà a essere operativa tutto l’anno, con partenze sia diurne che notturne. Le navi Moby Fantasy e Moby Legacy, considerate tra i traghetti più grandi e rispettosi dell’ambiente del Mediterraneo, saranno impiegate su questa rotta, assicurando comfort e sostenibilità ai passeggeri.

La tratta Civitavecchia-Olbia offre partenze tutto l’anno in notturna e, da giugno a settembre, anche diurne. Gli orari di partenza prevedono un viaggio di andata alle 8:30 del mattino e un ritorno da Olbia nel pomeriggio, alle 12 o alle 15:30, permettendo ai viaggiatori di pianificare con maggiore libertà il loro soggiorno in Sardegna. Ad agosto, la tratta Piombino-Olbia, nota per essere la più veloce per raggiungere l’isola, sarà nuovamente operativa.

Connessioni con Sicilia e Corsica

Non solo Sardegna: Moby non dimentica la Sicilia, aprendo le prenotazioni per la linea Napoli-Palermo. Questa tratta offrirà partenze quotidiane in entrambe le direzioni, esclusivamente in notturna, garantendo un collegamento stabile e regolare tra le due isole maggiori.

Per quanto riguarda i collegamenti con la Corsica, dal 28 maggio al 13 settembre 2025, sarà attiva la linea Genova-Bastia con la nave Moby Orli. Il servizio prevede partenze notturne da Genova e diurne da Bastia fino alla metà di agosto, quando l’itinerario verrà invertito per soddisfare le esigenze dei turisti durante il periodo di Ferragosto. Inoltre, nei fine settimana e nei giorni di maggiore afflusso, verranno incrementate le corse con traghetti diurni veloci, offrendo così un’ulteriore opzione di viaggio.

Infine, la tratta Livorno-Bastia sarà operativa dal 24 maggio al 19 ottobre 2025, con partenze mattutine alle 8 e ritorni pomeridiani alle 14, garantendo così un ampio arco di tempo per godersi la bellezza della Corsica.

Queste modifiche e ampliamenti del servizio dimostrano l’impegno di Moby nel migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, rispondendo alle loro esigenze con orari flessibili e un’offerta sempre più ampia. L’estate 2025 si preannuncia quindi come un’opportunità imperdibile per esplorare la Sardegna e altre destinazioni del Mediterraneo con comodità e sostenibilità.