Scatta l’obbligo delle gomme invernali, cosa si rischia a non metterle: multa salatissima

Cambio degli pneumatici: prepararsi alla stagione fredda. È una questione di sicurezza, ma anche di possibili sanzioni

Con l’arrivo della stagione fredda, il cambio degli pneumatici diventa un tema di grande rilevanza per gli automobilisti italiani. Ogni anno, infatti, dal 15 novembre al 15 aprile, scatta l’obbligo di montare gomme invernali o di avere a bordo catene da neve. Questo obbligo, esentando ciclomotori e motocicli, è fondamentale per garantire la sicurezza stradale, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse.

Gli pneumatici invernali sono progettati per offrire una migliore aderenza su strade innevate o ghiacciate, grazie a una mescola di gomma che rimane morbida anche a basse temperature. Inoltre, il disegno del battistrada è studiato per espellere acqua e neve, riducendo il rischio di aquaplaning. Nonostante l’obbligo non sia esteso a ciclomotori e motocicli, questi veicoli possono comunque circolare solo in assenza di neve, ghiaccio o precipitazioni nevose in corso.

L’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo è valido su tutte le strade extraurbane e autostrade segnalate con apposita cartellonistica. Tali segnali sono di colore azzurro e bianco o verde e bianco, a seconda dell’ente gestore. Inoltre, in alcune aree particolarmente esposte, come le strade di montagna, l’obbligo può estendersi dal 1 novembre al 30 aprile. In questi tratti, le condizioni meteorologiche possono deteriorarsi rapidamente, rendendo essenziale l’uso di equipaggiamenti adatti.

Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo

Le sanzioni per chi non rispetta queste disposizioni variano significativamente in base alla località in cui viene commessa l’infrazione. Nei centri urbani, le multe possono variare da 41 a 169 euro. Fuori dai centri urbani, le cifre salgono, con sanzioni che possono andare dagli 85 ai 338 euro. In autostrada, dove le condizioni di guida possono essere particolarmente pericolose in inverno, le multe possono arrivare fino a 318 euro. Inoltre, il mancato rispetto dell’obbligo potrebbe comportare anche la decurtazione di punti dalla patente.

Quando si scelgono gli pneumatici, è fondamentale assicurarsi che siano omologati per l’uso invernale. Gli pneumatici con la sigla “M+S” (mud and snow, fango e neve) sono considerati idonei per l’inverno. Tuttavia, per una sicurezza ottimale, è consigliabile optare per pneumatici che presentano anche la sigla “3PMSF”, accompagnata dal simbolo di una montagna a tre cime con un fiocco di neve. Questi pneumatici hanno superato test specifici di aderenza in condizioni meteorologiche estremamente difficili, offrendo un livello di sicurezza superiore.

Un’alternativa agli pneumatici invernali è rappresentata dai pneumatici “all season” o quattro stagioni. Sebbene non offrano le stesse prestazioni dei pneumatici invernali in condizioni di neve o ghiaccio, possono essere una soluzione pratica per chi vive in aree dove l’inverno è meno rigido e le nevicate sono rare.

Infine, è importante sottolineare che l’obbligo di montare pneumatici invernali non è solo una questione di adempimento normativo, ma rappresenta un investimento nella propria sicurezza e in quella degli altri utenti della strada. La scelta consapevole e tempestiva delle gomme adatte al periodo invernale può fare la differenza in situazioni critiche, contribuendo a ridurre gli incidenti e a garantire una circolazione più sicura per tutti.