Grande Fratello, Federica apre il suo cuore a Stefano: “Ho paura che…”

Federica ha avuto un sfogo con Stefano, dopo che il tentatore è entrato nella casa del Grande Fratello non sono mancati una serie di attriti.

Federica Petagna dopo l’ingresso del suo ex Alfonso ha dovuto fare i conti con un nuovo arrivo nella casa del Grande Fratello, quello di Stefano, il tentatore che ha iniziato a frequentare dopo essersi lasciata con il fidanzato. Il suo ingresso è stato accompagnato da una serie di accuse e polemiche, così la bella gieffina ha voluto chiarirsi con il ragazzo, per spiegargli quanto alcune cose l’avessero delusa.

La felicità di rivedere Stefano, infatti, è stata subito rovinata da alcune cose che il ragazzo le ha detto in diretta riguardo alcune presunte frequentazioni che lei avrebbe avuto oltre a quella con lui. Tutte voci smentite da Federica, che però hanno fatto dispiacere non poco la ragazza. Così, superato il caos iniziale, i due giovani hanno chiacchierato in giardino e lei ha aperto il suo cuore al tentatore.

Cosa ha detto Federica a Stefano, i motivi della delusione

Federica ha voluto spiegare a Stefano che non ha gradito le cose che le aveva chiesto in diretta, dicendogli anche che per le modalità con cui è entrato al Grande Fratello, al momento non ha vissuto nulla di buono.

La ragazza ha poi detto al tentatore di sentirlo molto diverso rispetto a quando si sono frequentati fuori dalla casa, ma lui le ha chiarito che sta cercando anche di ambientarsi a una realtà nuova e dovrebbe dargli del tempo. Federica, però, gli ha detto che tra di loro non dovrebbe cambiare nulla e che vorrebbe comprendere quali sono i veri motivi che l’hanno spinto a partecipare al Grande Fratello.

“Ho paura che ci sia un distacco senza un ritorno“, ha detto Federica a Stefano. La gieffina ha anche aggiunto che al momento lei non “lo sente” e non sa se “lo sentirà” e questa cosa la spaventa. La ragazza aveva parlato della questione anche a Tommaso, raccontando all’idraulico toscano come non si fosse sentita protetta dal tentatore, cosa che invece sente con Alfonso.

Federica dello stesso argomento aveva discusso anche con il suo ex fidanzato, dicendogli che al momento vorrebbe distaccarsi da questa situazione per se stessa. Nel corso della discussione con Stefano, sebbene non siano giunti a un chiarimento vero e proprio, si sono abbracciati e baciati, a dimostrazione che sono comunque uniti.