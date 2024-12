A Villacidro inaugurata la nuova residenza per anziani unica nel suo genere

Una nuova struttura per anziani arriva a Villacidro, portando con sé un importante servizio per il benessere della comunità locale.

Infatti, a dare vita a questo progetto è l’azienda friulana Sereni Orizzonti, che ha recentemente annunciato l’apertura di una residenza dotata di ottanta posti letto. Il nuovo complesso, situato in via Einaudi, si sviluppa su tre piani, offrendo camere singole e doppie tutte arredate con comfort moderni come bagni privati, televisioni, impianti di climatizzazione e ventilazione meccanica. Scopriamo insieme cosa rende questo nuovo centro un’importante risorsa per la comunità di Villacidro e non solo.

La nuova residenza per anziani a Villacidro è progettata per garantire un ambiente accogliente e funzionale, pensato specificamente per le esigenze della terza età. Al primo piano, troviamo una serie di spazi dedicati al benessere degli ospiti: una sala polivalente per eventi e incontri, una palestra attrezzata con spogliatoio annesso, e un’area fisioterapia. Inoltre, ci sono due ambulatori medici, uno spogliatoio per il personale e una sala per le attività religiose. Ma non è tutto: anche un’area parrucchiere contribuisce a rendere la residenza un luogo dove gli anziani possono continuare a prendersi cura di sé stessi, mantenendo viva la loro routine quotidiana.

Al piano terra, invece, si trovano gli uffici amministrativi, un locale lavanderia e una grande cucina, che assicura pasti nutrizionali freschi e preparati con attenzione. Questo attento approccio alla gestione della struttura sottolinea l’importanza di offrire un servizio completo e di qualità agli ospiti e alle loro famiglie, in modo che ogni giorno possa essere vissuto al meglio.

Servizi e supporto per gli anziani

Questa nuova struttura non è solo un luogo dove gli anziani possono trovare una sistemazione, bensì una vera e propria casa che fornisce assistenza e supporto a 360 gradi. Un’équipe multidisciplinare altamente qualificata è presente per garantire assistenza infermieristica e medica sempre disponibile. Ciò significa che gli ospiti avranno accesso a cure di alta qualità, assicurandosi che ogni loro necessità venga prima soddisfatta. La presenza di personale specializzato è fondamentale per rispondere alle variegate esigenze degli anziani, fra cui supporto psicologico e attività ricreative.

Gli spazi esterni, tra cui un ampio parcheggio per i visitatori e un giardino con un percorso speciale per le persone affette da Alzheimer, offrono un contesto sereno e accessibile. Questo non solo facilita le visite da parte dei familiari, ma promuove anche il benessere e la socializzazione tra gli ospiti. È per questo che la nuova residenza è vista non solo come un luogo di assistenza, ma come un hub sociale che permette di mantenere legami forti con la comunità locale.

Un’importante risorsa per la comunità

Federico Sollai, sindaco di Villacidro, ha espresso entusiasmo riguardo all’apertura di questa nuova struttura, sottolineando l’importanza del servizio per il comune e per l’intero territorio, in particolare per il Medio Campidano. La nuova residenza è vista come un passo avanti per migliorare la qualità della vita nella provincia, colmando una necessità di assistenza sanitaria che era particolarmente sentita. Infatti, sarà la prima residenza per anziani nella provincia, il che rappresenta un importante passo per garantire servizi adeguati ai residenti.

“Il servizio non solo permetterà di mantenere gli anziani vicino ai propri cari”, ha commentato Sollai, “ma contribuirà anche a far sì che la comunità possa beneficiare di un’assistenza di qualità, essenziale per una vita dignitosa.” L’arrivo di questa struttura rende Villacidro un luogo più inclusivo e attento alle esigenze degli anziani, favorendo un benessere collettivo. Quando i servizi migliorano, la vita di un’intera comunità ne trae vantaggio, e questa nuova iniziativa rappresenta una chiara testimonianza di come si possa investire nel futuro della società.