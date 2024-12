Volotea si arricchisce con nuove rotte: è già aria di vacanza

Nuove opportunità di viaggio da Alghero: l’estate 2025 si arricchisce di collegamenti con Bordeaux e Firenze

L’estate si avvicina e con essa nuove emozionanti possibilità di viaggi. Infatti, dall’aeroporto di Alghero, la compagnia aerea Volotea ha appena reso note due nuove rotte davvero interessanti: Bordeaux e Firenze. Questi nuovi voli, a partire dal prossimo luglio 2025, segneranno una bella espansione dei collegamenti disponibili, offrendo nuove destinazioni per coloro che desiderano esplorare non solo l’Italia ma anche la France. Un’opportunità che non si può certamente perdere!

La rotta Alghero-Bordeaux avrà il suo decollo il 4 luglio 2025, offrendo due voli settimanali, il lunedì e il venerdì, per tutta l’estate. Una scelta strategica, visto che Bordeaux è una delle città più affascinanti della Francia, famosa per i suoi vigneti e l’architettura storica. L’introduzione di questo collegamento non solo promuove il turismo verso la Sardegna, ma stabilisce anche un legame diretto con una delle regioni vinicole più rinomate al mondo. Grazie a questa operazione, gli amanti del vino, della buona cucina e delle belle città avranno l’opportunità di visitare Bordeaux con facilità, scoprendo insieme le bellezze del nostro territorio. Questo risultato è importantissimo per rafforzare il turismo in Sardegna in un periodo, come in estate, di grande affluenza turistica.

Firenze: la culla del Rinascimento e nuove vie di accesso

Sempre il 6 luglio 2025, arriverà anche il volo per Firenze, con partenze la domenica e il mercoledì. La città, patrimonio dell’umanità UNESCO, è celebre per la sua arte, storia e architettura. La rotta Alghero-Firenze offrirà sia ai residenti che ai turisti l’occasione di scoprire il capoluogo toscano, famoso per opere come il Duomo e la Galleria degli Uffizi. Queste creano connessioni importanti per il mercato e per gli appassionati di storia che desiderano viaggiare tra la Sardegna e uno dei centri culturali più stimolanti al mondo. Non dimentichiamo poi che Firenze è anche un eccellente punto di partenza per esplorare, in pochi chilometri, altre magnifiche località della Toscana.

Volotea: un partner sostenibile e affidabile

Valeria Rebasti, direttore del mercato internazionale di Volotea, ha espresso la propria soddisfazione per l’attivazione di questi nuovi voli, sottolineando come essi rappresentino un impegno significativo verso la Sardegna. Secondo Rebasti, questi collegamenti non solo accorciano le distanze tra la Sardegna e il resto d’Europa, ma promuovono anche il turismo internazionale in un territorio ricco di naturalità e cultura. La missione dell’azienda è chiara: rendere i viaggi più semplici, accessibili e rispettosi dell’ambiente, un obiettivo sempre più sentito in un’epoca in cui anche i viaggiatori sono maggiormente attenti alla sostenibilità.

Entusiasmo all’aeroporto di Alghero

Fabio Gallo, il general manager dell’aeroporto di Fertilia, ha dichiarato di sentirsi molto soddisfatto per queste nuove rotte. La crescita delle opzioni di volo, in particolare verso destinazioni come Bordeaux e Firenze, sottolinea quanto Volotea sia diventato un partner di fiducia per lo sviluppo dell’aeroporto di Alghero. Con i nuovi collegamenti, questo scalo rafforza il suo ruolo nel panorama dei trasporti aerei non solo in Sardegna, ma anche nel Nord Italia, amplificando le possibilità di viaggio e interazione culturale tra le diverse regioni.

Adesso, con l’avvicinarsi dell’estate, non resta che pianificare la valigia e sognare le nuove avventure che attendono chi decide di volare da Alghero!