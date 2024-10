Bonus anche ai disoccupati, la svolta del Governo Meloni: novità imprevista

Bonus ai disoccupati: dal Governo presieduto da Giorgia Meloni un aiuto economico per le famiglie italiane. Tutti i dettagli

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, molte famiglie italiane si interrogano sulla possibilità di ricevere un supporto economico extra per gestire le spese aggiuntive di questo periodo dell’anno. Tra le misure di sostegno previste, un bonus si presenta come un’opportunità per alleggerire il carico finanziario delle famiglie. Specialmente in un contesto di aumento generalizzato dei prezzi. Ma chi può realmente beneficiare di questo bonus? E i disoccupati, con o senza NASpI, ne hanno diritto? Approfondiamo questi aspetti.

È essenziale che i potenziali beneficiari comprendano che, sebbene l’importo non sia elevato, rappresenta comunque un aiuto significativo per affrontare le spese. La struttura del bonus è stata pensata per offrire un sostegno mirato, tenendo conto delle diverse situazioni lavorative e familiari. Per i lavoratori e i disoccupati che soddisfano i requisiti, è consigliabile pianificare in anticipo la presentazione della dichiarazione dei redditi, in modo da assicurarsi di ricevere il beneficio a cui hanno diritto.

Un bonus anche per i disoccupati

Il bonus Natale di 100 euro è stato pensato principalmente per i lavoratori dipendenti che abbiano a carico fiscalmente dei familiari, come figli o coniugi, e che rientrano in una determinata fascia di reddito. I requisiti per accedere a questo incentivo includono la necessità di aver svolto un’attività lavorativa dipendente durante l’anno 2024. È importante sottolineare che non sono previsti limiti specifici riguardo al tipo di contratto: possono infatti accedere al bonus sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato. Così come quelli part-time e full-time.

Un altro requisito fondamentale riguarda il reddito complessivo del 2024, che non deve superare i 28.000 euro. Questo calcolo esclude i redditi derivanti dall’abitazione principale, ma include altre fonti di reddito come le collaborazioni continuative o quelle che rientrano nel regime forfettario. Inoltre, il lavoratore deve avere a carico un coniuge non separato o almeno un figlio con un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro se il figlio ha meno di 24 anni. L’importanza della capienza fiscale è un altro aspetto cruciale. Chi si trova nella no tax area, ovvero con un reddito annuo inferiore a 8.500 euro, non potrà beneficiare del bonus poiché non paga imposte.

Ma cosa succede per i disoccupati? Secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, i disoccupati possono effettivamente accedere al bonus Natale, a condizione che abbiano avuto un rapporto di lavoro dipendente nel corso del 2024. Questo vale indipendentemente dal fatto che percepiscano o meno la NASpI. Tuttavia, l’importo del bonus per i disoccupati sarà proporzionato ai mesi di lavoro svolti nel 2024. Per esempio, un lavoratore stagionale che ha lavorato dal 1 giugno al 30 settembre potrebbe ricevere circa 33 euro, calcolati in base ai mesi effettivi di lavoro.

Per i disoccupati, nonostante la percezione della NASpI, il bonus non può essere erogato dall’ente previdenziale ma dovrà essere richiesto attraverso la dichiarazione dei redditi del 2025. Questo significa che i disoccupati dovranno inserire il bonus nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024 per poterlo ricevere.