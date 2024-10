Pensione anticipata, conferma Ape Sociale anche nel 2025 ma con nuovi requisiti: chi può richiederla

Il panorama delle pensioni anticipate in Italia per il 2025. Ci sono molte novità: importante conoscerle tutte

Il tema della pensione anticipata è sempre stato un argomento di grande interesse e dibattito in Italia. Con la recente conferma delle misure di prepensionamento come Ape Sociale, Quota 103 e Opzione Donna, il panorama pensionistico per il 2025 si delinea con maggiore chiarezza, offrendo opportunità concrete a determinate categorie di lavoratori. Queste misure sono state introdotte per rispondere alle esigenze di specifici gruppi che, per motivi diversi, potrebbero necessitare di un’uscita anticipata dal mercato del lavoro.

L’importanza di queste misure risiede nella loro capacità di adattarsi alle diverse esigenze dei lavoratori, riconoscendo le difficoltà che alcune categorie possono incontrare nel prolungare la loro carriera lavorativa fino all’età di pensionamento ordinaria. Inoltre, il contesto economico e sociale attuale, caratterizzato da cambiamenti strutturali nel mercato del lavoro e dal crescente invecchiamento della popolazione, rende essenziale l’adozione di politiche che facilitino la transizione verso la pensione per chi si trova in situazioni di maggiore vulnerabilità.

Il governo italiano sta cercando di bilanciare le esigenze fiscali con la necessità di supportare i lavoratori più vulnerabili. L’obiettivo è fornire loro un percorso dignitoso verso la pensione. Tuttavia, queste misure sono solo una parte della più ampia sfida di riformare il sistema pensionistico italiano per renderlo sostenibile nel lungo termine.

Pensione anticipata: tutte le novità per il 2025

L’Ape Sociale, in particolare, rappresenta una delle misure più significative in questo contesto. Rifinanziata fino al 2028 con un totale di 110 milioni di euro, essa permette a determinate categorie di lavoratori di anticipare il pensionamento rispetto all’età ordinaria, accompagnandoli fino ai 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia. Il rifinanziamento è stato sancito con il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Questo decreto non solo estende la durata dell’Ape Sociale. Ma prevede anche un progressivo incremento dei fondi destinati a questa misura. 20 milioni di euro per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027 e infine 10 milioni per il 2028.

Per accedere all’Ape Sociale, i lavoratori devono soddisfare specifici requisiti, tra cui l’età minima di 63 anni e 5 mesi. Le categorie incluse sono disoccupati, caregiver familiari, invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, e addetti a lavori gravosi, che devono soddisfare precisi requisiti contributivi. Ad esempio, i disoccupati devono aver lavorato almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro e possedere almeno 30 anni di contributi. I caregiver, invece, devono assistere un familiare con grave disabilità da almeno sei mesi ed avere anch’essi almeno 30 anni di contributi.

Oltre all’Ape Sociale, la Manovra 2025 conferma altre misure come Quota 103 e Opzione Donna. Quota 103 consente di andare in pensione con 62 anni di età e 41 anni di contributi, offrendo un’opzione valida per chi ha iniziato a lavorare in giovane età e ha accumulato molti anni di servizio. Opzione Donna, invece, è pensata per le lavoratrici che desiderano anticipare l’uscita dal lavoro. Permette di ritirarsi con 61 anni (ridotti di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni) e 35 anni di contributi.