2800 euro alle famiglie in difficoltà: sussidio appena approvato, invia la domanda

In pieno momento di aumenti, dovuti anche alla fine dell’anno e alla nuova manovra fiscale che sta per arrivare, i comuni italiani offrono un bonus alle famiglie in difficoltà.

Un bonus che servirà proprio per aiutarle a pagare gli affitti di casa, costi che stanno diventando sempre più alti e che, purtroppo, non tutti riescono a sostenere. Dove il Governo nazionale, con i suoi incentivi non riesce ad arrivare, ecco che sostengono i comuni.

L’iniziativa, nello specifico, di questo comune italiano, arriva ad aiutare le famiglie dal punto di vista economico anche fino a 2800€. Vediamo insieme di cosa si tratta, come possono queste famiglie richiedere questo tipo di bonus senza esitazione o difficoltà e fino a quando è possibile presentarne la domanda.

Un bonus per pagare l’affitto

Diversi sono stati gli aumenti che si sono avuti nel corso di questo 2024 e, altrettanto tanti saranno quelli che si avranno nel prossimo 2025. Come faranno le famiglie, specie quelle che sono in difficoltà o che vivono in situazioni disagiate ad affrontare tutto questo? Dove, per loro, è possibile (e ne possiedono i requisiti) queste richiedono bonus ed agevolazioni fiscali al Governo. Ma dove questo non è possibile, ecco che entrano in gioco i Comuni.

Sì, i governi locali, dove possono, cercano di far quadrare il bilancio aiutando le famiglie che ne hanno bisogno attraverso l’erogazione di bonus che servono per pagare le utenze quotidiane o, anche, gli affitti di casa. Uno di questi comuni è quello di Sanremo, in provincia di Imperia. Qui, è possibile, per le famiglie in difficoltà, inoltrare la domanda di richiesta per ottenere il Bonus Affitti.

A erogarlo è il comune di Sanremo

Una domanda che potrà essere effettuata (e inoltrata) fino al 31 dicembre solo ed esclusivamente online sul sito del comune di Sanremo, nella sezione specifica “Avvia pratica contributo locazione”.

Diversi sono gli euro stanziati per questo tipo di aiuto da dare alle famiglie, circa 378mila e, come ha dichiarato anche il vicesindaco della città, Fellegara, in un’intervista, il bonus serve proprio per aiutare e andare incontro alle famiglie che stanno vivendo un momento ed un periodo di difficoltà economica.

Ovviamente come per la richiesta di qualsiasi altro bonus (nazionale o locale) bisogna avere dei determinati requisiti. Il primo, in questo caso specifico, è quello di risiedere nel Comune di Sanremo. Successivamente quello di avere un contratto di locazione ad uso abitativo primario e di non essere assegnatario di un alloggio popolare.

Avere un ISEE che non superi i 20mila euro e, in ultimo ma non meno importante, quello di non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione principale. Un bonus che, come dicevamo all’inizio, può arrivare sino alla cifra di 2800€, pari al 40% del canone di locazione in un anno.