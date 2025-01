Lavoro, Amazon scatenato in Italia: annunciata iniziativa per formare migliaia di persone entro il 2026

Amazon annuncia una nuova iniziativa per migliaia di aspiranti lavoratori che desiderano entrare nel suo mondo aziendale

Il mercato del lavoro non è semplice da navigare. Un universo sempre in costante cambiamento ed adattamento, che richiede sempre nuove competenze ed expertise.

In particolare, abbiamo assistito ad una vera rivoluzione con la pandemia che ha spinto ulteriormente il mondo dello smart working e dei nomadi digitali, marcando la sempre maggiore necessità di trovare un equilibrio tra carriera e vita personale.

L’importanza della formazione digitale e tecnologica è sempre più riconosciuta come fondamentale per preparare le nuove generazioni alle sfide del mercato del lavoro.

Proprio per questo, Amazon si distingue con un’iniziativa ambiziosissima che mira a formare 200mila studenti italiani in ambito STEM entro il 2026.

Come si struttura il progetto

Questo progetto, che coinvolge scuole secondarie, università e corsi post-diploma, è stato presentato al Ministro dell’Istruzione e intende colmare il divario tra le competenze tradizionali e quelle richieste dal mondo del lavoro, incentivando l’accesso alle carriere tecnologiche. L’attenzione è posta in particolare sulle studentesse, incoraggiando la loro partecipazione in settori tradizionalmente maschili, e sui giovani provenienti da contesti svantaggiati, nel tentativo di promuovere un’educazione più inclusiva.

Elemento centrale di questa iniziativa è il programma “Amazon Future Engineer”, concepito per rendere l’educazione tecnologica accessibile a tutti. Destinato principalmente agli studenti delle scuole secondarie, con particolare attenzione a quelli provenienti da comunità sottorappresentate, il programma offre risorse gratuite per lo studio di discipline STEM. Include corsi di programmazione, come Python, e collaborazioni con piattaforme educative come Code. org e Programma il Futuro. Questi strumenti non si limitano alla teoria, ma forniscono attività pratiche, lezioni interattive e tour virtuali per stimolare la creatività e l’interesse degli studenti.

Il futuro con Amazon

L’iniziativa rappresenta un impegno congiunto da parte di enti pubblici e privati nel sostenere l’innovazione e la crescita economica, investendo nell’educazione digitale per formare i leader di domani. Amazon non solo intende generare nuove opportunità lavorative per i giovani, ma aspira a contribuire a una trasformazione culturale, promuovendo una partecipazione più ampia e diversificata nel settore tecnologico. Attraverso programmi come “Amazon Future Engineer”, l’azienda si propone di formare una generazione di innovatori in grado di plasmare il futuro del Paese e sostenere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Questi sforzi, insieme al progressivo adattamento dei programmi scolastici per integrare insegnamenti relativi all’intelligenza artificiale e al cloud computing, evidenziano come l’educazione tecnologica stia diventando una priorità strategica. Il progetto di Amazon costituisce in sintesi un esempio significativo di come le imprese possano collaborare con istituzioni e il sistema educativo per preparare i giovani alle sfide del futuro, creando un collegamento tra formazione e mondo del lavoro.