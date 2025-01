Multe da capogiro con le telecamere di videosorveglianza: è una follia, occhio al dettaglio

Il nuovo Codice della Strada sembra essere chiaro al riguardo e ora gli automobilisti dovrebbero prestare la massima attenzione

Da diverso tempo in Italia si sente parlare delle tante modifiche previste dal nuovo Codice della Strada. In effetti, sono davvero molti coloro che hanno contestato alcune decisioni contenute nelle nuove normative approvate.

Alcuni poi, hanno dei dubbi inerenti agli autovelox presenti in strada. Infatti, qualche tempo fa furono scoperti alcuni autovelox che non erano omologati e non potevano multare gli automobilisti che superavano i limiti di velocità.

Tuttavia, ora sembra che gli automobilisti nelle città e non solo debbano stare attenti anche alle telecamere di videosorveglianza. Potrebbe sembrare paradossale ma il nuovo Codice della Strada parla chiaro.

Ecco tutto quello che c’è da sapere così da evitare multe stradali e sanzioni che potrebbero essere molto salate.

Telecamere di videosorveglianza, perché potrebbero far arrivare multe alle auto

Le telecamere di videosorveglianza sono presenti praticamente ovunque in città. Sono diversi i negozi che utilizzano questi strumenti per aumentare la sicurezza e avere un deterrente contro ladri e criminali. Non mancano poi le telecamere delle abitazioni che servono per una maggiore protezione contro i malintenzionati. Insomma, grazie alle telecamere di videosorveglianza, si potrebbero notare infrazioni di ogni genere, anche quelle commesse dagli automobilisti alla guida.

È proprio questo quello che dice il Codice della Strada nella nuova riforma entrata in vigore poco tempo fa. Cosa dice? Che le telecamere di videosorveglianza appartenenti a enti pubblici, proprietari o concessionari di strade possono essere utilizzate per rilevare infrazioni stradali, con conseguenti multe. Dunque, se si commette un’infrazione e si viene ripresi da una telecamera simile, potrebbe arrivare un conto salato a casa. Per questa ragione, è importante guidare con la massima cautela, evitando di commettere infrazioni.

Rilevano anche la velocità?

A questo punto qualcuno potrebbe credere che le telecamere di videosorveglianza possano essere utilizzate come autovelox. La realtà dei fatti è ben diversa. Queste telecamere possono rilevare infrazioni stradali ma non individuare la velocità dei veicoli. Questo significa che non possono essere utilizzate come autovelox dalle autorità competenti.

Ma quali sono quindi le infrazioni che queste telecamere potrebbero rilevare? Ebbene, possono essere consultate in caso di circolazione di veicoli non ammessi ad autostrade o superstrade, traino di veicoli che non siano rimorchi, inversione di marcia e retromarcia, circolazione su corsia di emergenza, utilizzo della terza corsia autostradale di un veicolo non consentito ed elusione di pedaggio autostradale.