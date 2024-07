Un’isola nell’isola: il paradiso esiste ed è qui in Sardegna, l’oasi segreta

C’è un posto meraviglioso in Sardegna che pochissime persone conoscono: è un vero e proprio paradiso terrestre. Ecco come arrivarci.

L’Italia è senza dubbio uno dei paesi più belli del mondo, non solo per l’arte e per i numerosi monumenti architettonici, ma anche per le bellezze naturali incontaminate presenti su tutta la penisola. Tra i tanti gioielli paradisiaci italiani c’è ovviamente la Sardegna, che è un’isola costituita da ben 1.849 chilometri di costa.

Si tratta di luoghi geologicamente accattivanti e bagnati da uno splendido mare cristallino, che trasforma il paesaggio in un paradiso caraibico. Tuttavia, nonostante la grande notorietà delle spiagge sarde, c’è una località straordinaria poco conosciuta a livello nazionale. Quest’ultima è considerata una delle perle più belle del nostro mare Mediterraneo. Vediamo dove si trova e come arrivarci.

Sardegna, ecco la località paradisiaca che pochi conoscono

La bellissima isola sarda è circondata a sua volta da ben 462 isole minori, tra le quali spicca quella di Sant’Antioco. Quest’ultima, che è la più grande di tutte, è caratterizzata da una superficie di circa 108 chilometri quadrati e da una sottile lingua di terra che la collega con la Sardegna.

C’è però un’altra isola, poco conosciuta ma altrettanto meravigliosa, che sta pian piano mostrando al mondo le sue grandi bellezze paradisiache. Stiamo parlando della bellissima isola di Tavolara, che è situata nella parte nord-orientale, precisamente nelle vicinanze di Olbia (provincia di Sassari). Si tratta di un piccolissimo lembo di terra, le cui dimensioni raggiungono i 5,9 chilometri quadrati.

Come si può arrivare allora a questo straordinario luogo paradisiaco? Il consiglio è quello di prendere una barca o un traghetto dal porto di San Paolo, che si trova vicino ad Olbia. Una volta raggiunta la destinazione, rimarrete sicuramente senza parole, poiché è una vera e propria perla del Mediterraneo abitata da pochissime persone. La prima cosa che noterete, dopo essere sbarcati sulla spiaggia, è il maestoso massiccio calcareo a picco sul mare, le cui dimensioni raggiungono i 6 km di lunghezza e 1 km di larghezza. L’intera struttura naturale poggia inoltre su un substrato roccioso di granito, che emerge dall’acqua in modo scenografico.

Ciò che vedrete è quindi un paesaggio unico al mondo, capace di regalare delle emozioni senza eguali. Nella parte orientale di Tavolara avrete inoltre la possibilità di osservare un accattivante faro e una base militare della NATO, che è gestita dalla Marina Militare. Tuttavia, la maggior parte dei turisti, che visita la piccolissima isola, ama organizzare delle escursioni o delle semplici passeggiate tra le bellezze della natura. In modo particolare, cercano di attraversare i vari sentieri che collegano le distese di granito con le spiagge paradisiache.