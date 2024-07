Endless Love, il gesto estremo di Nihan nella seconda stagione: tutto in fiamme

Cosa succederà nella seconda stagione di Endless Love? Nihan si renderà protagonista di un estremo gesto, cosa svelano le anticipazioni.

Le trame di Endless Love incuriosiscono sempre di più tutti coloro che quotidianamente seguono l’amatissima soap opera turca, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10. Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai e stupiscono sempre i telespettatori.

Sarà molto amaro il finale della prima stagione, Ozan verrà trovato senza vita in ospedale e Onder avrà un attacco di cuore non appena vedrà il figlio morto. In preda al dolore e alla disperazione Vildan accetterà di andare a vivere da Leyla, Nihan invece si trasferirà a Londra ed è incinta di Kemal. La Sezin insieme alla piccola Deniz aveva iniziato una nuova vita ma dovrà fare i conti con l’ennesimo piano diabolico del marito che farà rapire sua figlia.

Non appena tornerà a casa e non troverà la bambina capirà subito che c’è lo zampino di Emir e lo chiamerà, Nihan sarà costretta a tornare subito a Istanbul per riprendersi sua figlia. Lo spietato imprenditore la ricatterà ancora una volta, le dirà che potrà stare di nuovo con Deniz solo se tornerà a vivere con lui e saranno una famiglia.

Spoiler Endless Love: Emir ricatta Nihan, lei si oppone poi dà fuoco a tutto

Le anticipazioni fanno sapere che all’inizio la Sezin proverà ad opporsi al ricatto del marito. Si recherà anche alla Polizia per denunciarlo ma il poliziotto, corrotto da Emir, le dirà che senza prove non è possibile avviare una procedura.

Per l’ennesima volta Nihan si sentirà in trappola e vivrà momenti pieni di disperazione lontana dalla sua bambina, in preda alla rabbia si renderà protagonista di un gesto estremo. Cosa farà? La pittrice si recherà a Villa Sezin con una tanica di benzina e darà fuoco a tutto. Vedere i ricordi di famiglia andare in fiamme sarà molto doloroso per lei.

Quando Emir la raggiungerà lei gli dirà che adesso non hanno più un posto in cui tornare, lui però le dirà che comprerà un’altra villa. Nihan chiederà di nuovo di riavere sua figlia e minaccerà il marito di ucciderlo, lui però non si farà intimorire dalle sue parole. Cos’altro succederà? Non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi di Endless Love per scoprirlo.