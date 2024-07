Non solo correttore: ecco i trucchi della nonna a costo zero per sbarazzarsi delle occhiaie

Scopri i rimedi naturali e a costo zero per eliminare le occhiaie senza ricorrere al correttore: ecco i segreti della nonna.

Le occhiaie sono uno di quegli inestetismi molto diffusi e difficili da far andare via in fretta, senza ricorrere al correttore. Inoltre, può colpire uomini e donne, giovani e adulti, indistintamente. A volte sono anche accompagnate da borse e gonfiore sotto gli occhi e possono far apparire il viso stanco e affaticato.

Per fortuna esistono dei metodi efficaci per eliminare le occhiaie in modo naturale, grazie ai rimedi della nonna, tramandati di generazione in generazione. Seguendo questi consigli potrai cambiare notevolmente la tua situazione occhiaie, ottenendo uno sguardo più sveglio e fresco.

A cosa sono dovute le occhiaie e quali sono i rimedi della nonna più efficaci per liberarsene

Ci sono molti fattori che incidono nella comparsa delle occhiaie, dalla mancanza di riposo, alla genetica o alla disidratazione. Ecco le principali cause che fanno comparire le occhiaie:

Genetica: a volte, le occhiaie sono semplicemente congenite. Iperpigmentazione: la sovrapproduzione di melanina da parte dei melanociti può portare la zona perioculare a scurirsi. Circolazione: l’età, la stanchezza e lo stress possono portare ad un blocco del circolo ematico, rendendo i vasi sanguigni visibili. Raggi UV: l’eccessiva esposizione ai raggi UV può causare occhiaie di colore viola. Fumo, alcool e dieta sbagliata: le cattive abitudini possono portare alla formazione di borse sotto gli occhi, gonfiore e ombre scure. Disidratazione: la pelle, con l’età, tende a disidratarsi, seccarsi e assottigliarsi, rendendo le occhiaie più visibili. Dermatiti e allergie: le persone affette da questi disturbi tendono a strofinarsi molto la zona sotto gli occhi, causando un alone scuro.

Come togliere le occhiaie con i rimedi naturali della nonna

Ci sono alcuni rimedi naturali che possono aiutare a gestire questa condizione spiacevole. Il nostro consiglio, come sempre, è quello di fare sempre una piccola prova prima di applicare l’intero prodotto sulla pelle quando è previsto l’impiego di ingredienti naturali, così da evitare possibili reazioni. Ecco, ora, i consigli più comuni ed efficaci:

1. Applicare un impacco freddo: il freddo può aiutare a ridurre il gonfiore dei vasi sanguigni dilatati. Basta avvolgere alcuni cubetti di ghiaccio in un panno pulito e applicarli sugli occhi. Ripetere questo procedimento se il panno diventa caldo o se il ghiaccio si scioglie.

2. Sfruttare il potere decongestionante del cetriolo: il cetriolo agisce come un vero e proprio antinfiammatorio se tenuto per 5 minuti sugli occhi chiusi. Basta tagliare due fettine di cetriolo, possibilmente fresco da frigorifero, sdraiarsi con la testa leggermente sollevata e poggiarle sopra gli occhi chiusi per circa 15 minuti.

3. Dormire di più: recuperare il sonno può aiutare a ridurre la comparsa e il ritorno delle occhiaie. L’insonnia può far apparire la pelle pallida, rendendo le occhiaie più evidenti.

4. L’azione calmante del tè: le bustine di tè conservate in frigorifero possono aiutare ad attenuare le occhiaie. Grazie allo shock termico e alla teina, i vasi sanguigni di palpebre e zona oculare si restringono.

5. Dormire con la testa sollevata: il modo in cui si dorme può contribuire alla comparsa delle occhiaie. Meglio sollevare la testa con alcuni cuscini per evitare che il liquido si accumuli sotto gli occhi.

6. La camomilla calmante: la camomilla, con il suo potere lenitivo, è perfetta per realizzare impacchi sugli occhi cerchiati dalle occhiaie. Basta mettere in infusione due bustine in acqua calda e poi lasciarle raffreddare in frigorifero. Applicare le bustine sugli occhi per 10-20 minuti prima di risciacquare con acqua fredda.

Ecco che con questi semplici trucchi della nonna puoi liberarti una volta per tutte delle occhiaie sotto gli occhi. Ricorda sempre di fare prima dei test per scoprire eventuali allergie prima di procedere ad un trattamento specifico.