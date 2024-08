Qui era solo una ragazzina, oggi è tra le attrici più apprezzate di tutte: non è affatto cambiata nel tempo

Un video la mostra quando era ancora una ragazzina, oggi è tra le attrici più apprezzate e non è cambiata nel tempo. Informazioni e curiosità.

È una delle attrici italiane più amate e seguite, con una lunga carriera alle spalle. Tutti l’avranno vista almeno in un film, così come ospite di varie trasmissioni televisive. Qui la mostriamo in un video in cui era ancora giovanissima ma molto sicura di sé e determinata. Già all’epoca si capiva che avrebbe fatto strada.

La foto qui sopra, tratta dal video, mostra la nota attrice a soli 14 anni. Molti di voi l’avranno sicuramente riconosciuta, perché i tratti del suo viso sono rimasti gli stessi e negli anni non è molto cambiata. La giovane e bella bionda quindicenne ne farà di strada. Di seguito vi sveliamo di chi si tratta, con una descrizione del suo lungo percorso artistico. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Era solo una ragazzina, oggi è tra le attrici più apprezzate

La giovane vincitrice del concorso di bellezza Miss Teenager nel 1985 è stata Claudia Gerini, famosa e amata attrice romana, protagonista di tanti film. All’epoca, la futura attrice non aveva compiuto ancora 14 anni, svolgendosi il concorso in estate ed essendo Gerini nata a dicembre, il 18 del 1971. Il video che vi mostriamo qui sotto, invece, è del 1986, mostra l’edizione successiva di Miss Teenager, vinta da un’altra ragazza. Claudia Gerini partecipò come Miss uscente, intervistata a bordo piscina con Gianni Boncompagni, membro della giuria del concorso, che tra l’altro fu suo compagno tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90.

La partecipazione e soprattutto la vittoria a Miss Teenager ha rappresentato il trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo per Claudia Gerini. Prima con la partecipazione ad alcun spot pubblicitari, poi ai primi film e a programmi televisivi. Quasi subito Gerini ha iniziato la carriera di attrice, già nel 1987 con il film Roba da ricchi, in cui interpretava la figlia di Lino Banfi. Mentre l’esordio in tv è avvenuto nel 1991, con il programma Primadonna, ideato e diretto da Boncompagni, e poi in Non è la Rai, sempre di Boncompagni.

Una volta terminata la scuola, con il diploma del liceo classico, Claudia Gerini ha studiato recitazione, mentre portava avanti la sua carriera tra cinema e tv. La fama per l’attrice è arrivata nel 1995 con il film Viaggi di nozze di e con Carlo Verdone, in cui Gerini interpretava il ruolo di Jessica, moglie di Ivano (Verdone), una coppia di coatti di cui è diventata celebre la frase “famolo strano“. Mentre nel 1997 Gerini ha ottenuto a sua prima candidatura come miglior attrice al David di Donatello, con il film Sono pazzo di Iris Blond, sempre di Carlo Verdone.