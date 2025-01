Batteria dello smartphone sempre scarica? Il trucco è sotto la tua vista, ma non lo usi: fai così e risolvi il problema

Il tuo telefono si scarica continuamente? Magari non è il caso di cambiare la batteria. Basta seguire questi consigli e il problema sarà risolto

Il Battery Day è una ricorrenza che si celebra ogni 18 febbraio, in onore del fisico italiano padre della batteria Alessandro Volta, la cui data di nascita coincide proprio con il 18 febbraio. L’inventore comasco viene ricordato anche per essere stata la mente all’origine del generatore elettrico e lo scopritore del gas metano.

Questa giornata è dedicata a sottolineare l’importanza delle batterie, dispositivi in grado di immagazzinare l’energia chimica e convertirla in elettrica sotto forma di tensione, e che anche se non ce ne accorgiamo direttamente sono fondamentali nella vita quotidiana di ciascuno di noi.

Basti pensare che smartphone, computer portatili e telecomandi non potrebbero performare in assenza delle batterie, così come le auto elettriche, che sarebbe impossibile persino avviare. Ma se è vero che il trend delle vetture 100% elettriche, seppur cautamente diffuso, risulta essere ancora in crescita e non ha raggiunto il proprio apice, il discorso muta drasticamente se ci rivolgiamo ai nostri telefoni cellulari.

Soltanto per restituire delle cifre numeriche, la società statunitense Dscount’s ha effettuato uno studio riguardo l’utilizzo quotidiano di tali dispositivi, che ha prodotto risultati incredibili: le persone sono solite toccare il proprio dispositivo in media 2.617 volte quotidianamente, dedicandogli complessivamente 5 ore giornaliere delle 24 totali. E se non bastassero queste stime a definire la crucialità del telefono nelle nostre vite, immaginatevi la situazione di alienazione e distacco dal mondo che percepiamo quando il nostro smartphone si scarica completamente e non abbiamo possibilità di ricaricarlo nell’immediato.

I risvolti dell’ultimo ‘Battery Day’

Questa celebrazione ha lo scopo di celebrare l’importante eredità lasciata da Alessandro Volta all’intera specie umana. Perché è importante sottolinearlo, se questo personaggio storico non fosse mai esistito, la rivoluzione tecnologica che ha avuto luogo nell’ultimo secolo non sarebbe mai stata possibile. Ma nonostante gli esperti in materia vadano e vengano, pur lasciando un contributo preziosissimo per proseguire studi ed approfondimenti a riguardo, il progresso continua incessante. Ed è per questo che nel corso del Battery Day si dedichino ampi spazi alle discussioni relative alle possibili future innovazioni in ambito fisico, soprattutto per quanto riguarda la pila.

La commemorazione risulta anche molto utile per discutere su consigli pratici, suggerimenti da applicare quotidianamente che ci permetteranno di gestire in maniera più efficace la presenza di batteria presente sui nostri dispositivi mobili, riducendone il consumo e garantendo una resa migliore e prolungata dei servizi ai quali riusciamo ad accedere proprio tramite i cellulari. Perché è vero che l’innovazione, rispetto anche solo al periodo di diffusione dei primi smartphone, ha di certo lasciato la propria impronta, ma quante volte abbiamo immaginato di poter avere per le mani un dispositivo che non si scarica?

Quali sono i migliori suggerimenti per preservare la batteria?

I consigli utili per allungare l’autonomia della batteria dei nostri dispositivi è stato un argomento specialmente dibattuto nel corso della ricorrenza. Uno dei suggerimenti principali da seguire riguarda strettamente la gestione delle notifiche che si ricevono. Tra messaggi, mail, notifiche del sistema o annunci da altre applicazioni gli smartphone possono davvero essere sommersi da una mole interminabile di avvisi, più o meno importanti. Riducendo il numero di notifiche porterai il tuo telefono a consumare meno batteria; per fare ciò ricordati di cancellarle non appena compaiono, o, ancora meglio, disattivarle direttamente dal centro di controllo delle impostazioni, specie se l’applicazione che le comunica non è così determinante.

Anche la luminosità dello schermo gioca un ruolo fondamentale sul consumo accelerato della batteria. Per questo è importante tenerla al minimo quando il telefono non viene utilizzato. Puoi verificare quali sono le app che logorano maggiormente la percentuale di carica sempre attraverso le impostazioni, limitandone l’uso o disinstallandole. Il risparmio energetico può rivelarsi un importante alleato, soprattutto se possiedi un iPhone o un qualsiasi dispositivo Apple; attivando tale opzione funzioni e attività in background non necessarie verranno momentaneamente messe in stand-by, per prolungare la durata della carica nel corso della giornata.