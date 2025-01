L’ex-campione che uccise la fidanzata ora avrebbe trovato la sua sosia: il dramma della sorella

C’è un campione di atletica leggera che avrebbe trovato un nuovo amore scatenando una serie di polemiche: ecco chi è

Alcune storie di sport che coinvolgono grandi campioni rimangono impresse nella mente. Dopo tali eventi tragici, è impossibile guardare determinati sportivi nello stesso modo.

C’è un campione di atletica leggera che ha sparato alla propria ex fidanzata ma ora è uscito di carcere dopo aver scontato la pena e si è fidanzato di nuovo.

Per alcuni può sembrare normale ma altri gridano allo scandalo e mostrano una certa preoccupazione per quest’evento.

Chi è il protagonista di questa storia? E chi invece ha deciso di mettere in guardia la sua nuova fidanzata? Ecco tutto quello che c’è da sapere su tale intreccio.

Atletica, ecco il campione che si è fidanzato di nuovo dopo il tragico passato

Sono diversi i casi di sportivi famosi che hanno ucciso un loro partner. Uno dei tanti è sicuramente il corridore paralimpico Oscar Pistorius. Il sudafricano durante il giorno di San Valentino del 2013 sparò alla sua partner dell’epoca, la giovane Reeva Steenkamp. La ragazza morì e per tale evento Pistorius ha dovuto scontare una pena di circa 13 anni in carcere. Tuttavia, lo scorso anno è uscito di prigione e seconde le leggi del Sudafrica dovrà rimanere in libertà vigilata fino a dicembre 2029.

In ogni caso, Pistorius si è rifatto una vita, vive nella villa di uno zio a Pretoria e ha anche una nuova fidanzata. È una ragazza bionda di nome Rita Greyling. Alcuni però, sono rimasti senza parole notando la somiglianza di questa ragazza con l’ex Reeva Steenkamp. Tra i tanti che hanno notato la somiglianza c’è anche Simone Steenkamp, sorella della vittima.

Le parole della sorella dell’ex

Simone Steenkamp non è rimasta a guardare la nuova storia di Oscar Pistorius ma ha voluto esprimere il suo parere al Daily Mail. Le sue parole sono state: “È così malato da voler trovare una sosia? Dopo aver ucciso Reeva, voleva sostituirla?”. La ragazza si è poi rivolta direttamente a Rita dicendo: “Ma è pazza? Come può una donna chiudere gli occhi la notte e andare a dormire con un uomo, consapevole che abbia sparato quattro proiettili alla moglie”.

Infine, Simone ha concluso: “Guardo le fotografie e mi vengono i brividi, assomiglia così tanto alla mia Reeva, la stessa corporatura, gli stessi capelli, gli stessi occhi”. Insomma, Simone ha espresso il suo parere ma sul web c’è anche chi difende Pistorius e afferma che ormai dopo aver scontato la pena dovrebbe essere lasciato in pace.