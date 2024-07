Clizia Incorvaia, il video della sua cabina armadio è virale: c’è un dettaglio che piace a tutti

L’ultima novità su Clizia Incorvaia: ecco il video della sua cabina armadio, che è diventato subito virale, piacendo a tutti

Mancano pochi giorni alle nozze tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due si sposeranno il 12 luglio prossimo e il loro sarà uno dei matrimoni vip più importanti dell’anno, assieme a quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avvenuto il 30 giugno, e quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, in programma il 6 luglio a Rimini.

In attesa del fatidico ‘sì’, Clizia Incorvaia sta mostrando ai suoi follower su Instagram la sua nuova casa, dove in questi giorni sono in corso lavori di ristrutturazione e dove lei, Paolo Ciavarro e il figlioletto Gabriele andranno ad abitare dopo le nozze. Nelle sue stories su Instagram la modella e influencer ha pubblicato un video che mostra la sua nuova cabina armadio. Immagini che sono diventate subito virali, soprattutto per un dettaglio che ha conquistato tutti. Ecco di cosa si tratta.

Clizia Incorvaia, il video della sua cabina armadio: abiti e accessori disposti in un modo particolare

In attesa del giorno del loro matrimonio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno finendo di sistemare la loro nuova casa, dove andranno a vivere dopo le nozze. Clizia Incorvaia, in particolare, sta pubblicando in questi giorni nelle sue storie di Instagram alcuni video della nuova casa, con i lavori in corso e le stanze già pronte.

L’ultimo video pubblicato dalla modella e influencer riguarda la sua nuova cabina armadio. Non un semplice “ripostiglio” ma una vera e propria stanza, spaziosa e luminosa con tanto di portafinestra che affaccia su un balcone e tutta dedicata ai vestiti, alle scarpe, alle borse e agli altri accessori. C’è anche un grande specchio a tutta altezza, che contribuisce a rendere la stanza ancora più grande e luminosa e che permetterà a Clizia Incorvaia di specchiarsi come si deve quando proverà i suoi outfit prima di uscire di casa.

Il dettaglio che ha catturato subito l’attenzione del pubblico, conquistando grande successo, sta nella disposizione di abiti e accessori, tutti perfettamente ordinati sugli scaffali a muro. Alessia, la consulente che ha aiutato Clizia Incorvaia nell’allestimento della cabina armadio, e che appare nel video, ha proposto alla modella di disporre gli oggetti secondo la tecnica giapponese chiamata metodo Konmari, che viene dal nome di Marie Kondo, la celebre esperta di decluttering e ordine negli armadi.

Come si vede nel video, tutti gli abiti, le scarpe, le borse e gli altri accessori di Clizia Incorvaia sono perfettamente disposti all’interno della spaziosa cabina armadio. E si nota anche una certa preferenza della modella e influncer per determinati colori, a partite dal rosa.