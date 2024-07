Endless Love, anticipazioni: i piani di Tufan, pronto a tutto per Asu

Nuove anticipazioni per Endless Love, dedicate alla giornata del 5 luglio: Tufan non si arrende, pronto a tutto per Asu.

Emozionante e avvincente, due aggettivi che descrivono bene Endless Love. Il racconto di un amore, benché solo sulla carta, ostacolato da infiniti impedimenti, Kemal e Nihan non possono stare insieme. Il primo futuro sposo, la seconda legata a Emir, concessa in moglie sulla base di un accordo, difficile viversi, reciprocamente, alla luce del sole.

Come se non bastasse, sopraggiungono, inoltre, gelosie e minacce che rendono la situazione, già frizzantina, ancor più movimentata. Riusciranno i nostri eroi, un giorno, a godere del loro sogno romantico? Per scoprirlo basta semplicemente seguirne lo sviluppo narrativo e a riguardo sono sopraggiunte le nuove anticipazioni della settimana dal 1° al 5 luglio.

Endless Love, anticipazioni 5 luglio: il piano di Tufan

Particolare attenzione merita la giornata di venerdì: questa volta protagonista è Tufan, interpretato da Ali Burak Ceylan. Ebbene, quest’ultimo si prepara a un disegno ben congegnato con quel precipuo e ricorrente scopo: riprendersi Asu a tutti i costi.

Alla fine, Kemal e Nihan si ritrovano sempre: destino o mere benché favorevoli coincidenze? Entrambi stanno lavorando su un progetto dedicato alla costruzione di una scuola sita vicino la centrale elettrica. In merito, però, il giovane protagonista si dimostra scettico perché, essendo un’iniziativa un po’ datata, teme ci possa essere dietro Emir – che nel frattempo ha convinto la moglie a lanciarsi in questo lavoro – per nascondere qualche azione illegale della Kozcuoglu Holding.

Intanto, la giovane consorte comincia a nutrire dubbi a proposito del rapporto tra suo marito e Zeynep – si rammenti che più volte ha beccato la sorella di Kemal in camera di Emir, adducendo a una serie di scuse. Quest’ultimo, però, al fine di riconquistare Nihan e far breccia nel suo cuore, escogita un piano: inscenare un guasto all’auto, ricreando la medesima situazione romantica avvenuta tempo prima con Kemal.

Così i due si ritrovano a gustare un piatto di pasta in una casetta di campagna. Non solo il terribile Emir stratega poiché anche Tufan non è da meno. Com’è ormai noto, quest’ultimo è innamorato di Asu e nel passato ha fatto di tutto per vederla sorridere, anche allontanare Nihan da Kemal – si ricordi che la giovane donna è promessa sposa di Soydere e gelosissima del sentimento che il marito prova per Sezin.

A questo punto Tufan si confida con la madre ritrovata: da una parte vorrebbe che la sua amata sia felice, dall’altra, però, non può accettare di perderla. Ebbene, come fare? L’idea sarebbe quella di ottenere vendetta, tanto desiderata dalla donna.