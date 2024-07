Mirko e Perla come Brando e Raffaella, è successo anche a loro: sembrava impossibile

Mirko e Perla sono proprio come Brando e Raffaella, l’annuncio della vincitrice del Grande Fratello in video spiazza tutti.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno deciso di fare la stessa cosa di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, l’amatissima coppia nata a Uomini e Donne. L’annuncio della giovane vincitrice del GF ha lasciato tutti senza parole, nessuno poteva immaginare una decisione così improvvisa e invece è arrivata.

La coppia, separatasi a Temptation Island e riunitasi al Grande Fratello, è seguitissima sui social, proprio per questo sia Mirko che Perla aggiornano continuamente i fan sulle loro attività, così anche questa volta lei ha voluto fare l’importante annuncio rallegrando chiunque li segua. Tutti hanno notato che hanno fatto la stessa cosa di Brando e Raffaella.

L’annuncio inaspettato di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha deciso di fare un’importante comunicazione in un video – pubblicato in fondo all’articolo – che riguarda lei e Mirko. La coppia pare che abbia deciso di fare una cosa molto particolare (la stessa già fatta da Brando e Raffaella). Nessuno li avrebbe mai accomunati, ma questa cosa li rende più vicini di quanto si creda.

Mirko e Perla, infatti, sono pronti per partire per la “famosa vacanza”, da tempo la coppia aveva detto di sentire il bisogno di viversi un momento tutto loro. L’idea era che andassero alle Maldive con parti del montepremi vinto da Perla al Grande Fratello, ma per il momento faranno un altro genere di vacanza. La coppia, infatti, andrà in un resort extra lusso a Sharm El-Sheikh, proprio come Brando e Raffaella.

La coppia nata a Uomini e Donne ha fatto lo stesso viaggio qualche settimana fa in occasione del compleanno di Brando. Purtroppo per loro non sono mancate le sventure perché l’ex tronista ha avuto un’indigestione che l’ha costretto a letto per un giorno, poi finalmente si sono goduti il soggiorno. Adesso anche Mirko e Perla faranno lo stesso viaggio e come ha detto la vincitrice del GF, non vede l’ora di poter staccare un po’ la spina.

Nel video Perla ha ringraziato l’agenzia che ha seguito lei e il fidanzato e ha organizzato tutto, anche perché con i tanti impegni loro non avrebbero mai avuto un modo di organizzare un viaggio del genere. La coppia partirà tra tre giorni e sicuramente documenterà la vacanza sui social. Perla è felicissima e non vede l’ora di lasciare l’Italia e viversi un momento tutto suo con Mirko, lontano dal gossip e dai paparazzi.