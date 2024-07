Un Posto al Sole anticipazioni: Eugenio cambia le carte in tavola, la scelta improvvisa

Colpo di scena nelle nuove puntate di Un Posto al Sole: Eugenio Nicotera prenderà una decisione molto importante.

Un Posto al Sole continua a catturare l’attenzione dei telespettatori con una trama ricca di vicende inaspettate. Di recente l’attenzione è tutta sulla questione che riguarda il piccolo Tommaso: il bambino è stato portato in una casa famiglia, in attesa di scoprire il suo destino. Ida ha infatti deciso di schierarsi contro Roberto Ferri, per poterlo riavere nella sua vita e fargli finalmente da mamma. Grazie a Diego, che l’ha sempre sostenuta, è riuscita a fare il primo passo.

Adesso spetterà al giudice decidere che cosa succederà a suo figlio e se potrà riprenderlo, dopo averlo in passato venduto. Per Luca è un periodo abbastanza complicato, la malattia si sta palesando in modo sempre più evidente, tanto che nei giorni scorsi ha messo in pericolo la vita di un paziente. Ora, con l’aiuto di Giulia, sta cercando di affrontare la situazione per decidere cosa fare del suo futuro. Nelle prossime puntate l’attenzione sarà concentrata su Eugenio che farà una scelta molto importante.

Anticipazioni prossime puntate Un Posto al Sole: decisione a sorpresa di Eugenio, riguarda la sua relazione con Lucia

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole Eugenio si troverà a riflettere parecchio sulla sua vita privata. Dopo la delusione con Viola che l’ha lasciato perché si è innamorata del suo collega, sembra aver ritrovato un po’ di serenità accanto alla PM Lucia Cimmino. Solo che il loro rapporto continua ad andare avanti tra molte difficoltà, tanto che la donna gli chiederà di renderla maggiormente partecipe della sua vita.

A quel punto Eugenio deciderà di organizzare un incontro tra lei e suo figlio Antonio. Vuole infatti farle capire di aver messo la parola fine al matrimonio con Viola e di essere andato avanti. Anche per l’ex del magistrato, però, le cose con Damiano non procedono bene. A causa del suo lavoro si mostrerà sempre più preoccupata. Infatti, il poliziotto, dopo aver aiutato i suoi colleghi ad arrestare alcuni boss del quartiere, sta continuando a lavorare attivamente nelle indagini.

Viola, quindi, teme che possa accadergli qualcosa dato che già in passato è stato vittima di un agguato. Il ritorno di Claudia a Napoli è stato decisivo per Guido che si è allontanato ancora di più da Mariella. Il vigile ha capito di provare qualcosa di forte nei confronti dell’amica, ma quest’ultima approfitterà delle sue attenzioni solo per accrescere la propria autostima. Sta infatti vivendo un periodo particolare, è afflitta perché ha paura di non riuscire a realizzare i suoi obiettivi e di fallire.