Ernesto Russo, relax totale dopo Uomini e Donne: cosa si è concesso l’ex cavaliere

Ernesto Russo dopo Uomini e Donne si abbandona al relax totale. Lontano dalle dame, ecco cosa fa l’ex cavaliere.

La notizia è di quelle sensazionali. L’uomo ha postato un breve video sul suo social che ha mandato in delirio il web in un attimo. Le sue ammiratrici sono andate in estasi vedendo un simile spettacolo. Stiamo parlando di immagini di altri tempi che però non smettono di affascinare il gentil sesso nemmeno ai giorni nostri.

Uno degli ex cavalieri più belli ha scelto di rilassarsi finito l’impegno con il dating show più amato di sempre. Come ricordano bene i fan di “Uomini e Donne”, Ernesto è, infatti, tornato nel programma per corteggiare la bellissima ex di Riccardo Guarnieri.

Ernesto Russo dopo Uomini e Donne

La sua iniziativa nel programma non ha portato a un lieto fine perché l’ex cavaliere non è riuscito a conquistare il cuore della tronista. Dopo le tante delusioni, la donna ha deciso di lasciare il trono restando single. Poi è salito sul trono ma anche in quel caso le cose non sono andate per il meglio.

Le sue ammiratrici sono al settimo cielo: il breve video che gira sui social le ha rese molto felici. L’uomo si è messo a nudo mostrando la sua vera anima trasgressiva ma anche tenace. La pellicola dura pochi secondi ma è davvero indimenticabili e riprende Ernesto Russo mentre si gode il suo relax.

Chi pensasse di vederlo in piscina o in costume e poter perciò ammirare il suo fisico mozzafiato rimarrà deluso. Nessun pezzo di pelle è stato messo in evidenza dall’uomo che invece appare assieme a uno dei suoi più fedeli amici. Stiamo parlando di un cavallo, si vede Ernesto infatti al galoppo.

Quel che si nota immediatamente è la loro straordinaria simbiosi. L’affascinante e indimenticabile spettacolo è ancora visibile sul social dell’ex cavaliere. L’uomo sta cavalcando in un bosco tra il verde e le piante. Indossa dei blue jeans e una camicia dello stesso materiale. Sotto porta una canotta di cotone dello stesso colore, sembra al centro di una pubblicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ernesto Ernesto Russo (@ernesto_russo77)

Ai piedi porta degli stivali adatti all’equitazione mentre i suoi capelli lunghi e ricci sono lasciati liberi al vento. Insomma, sarebbe questo il modo con cui Ernesto Russo si rilassa. Per lui, il Paradiso in terra si trova anche in groppa a un cavallo.