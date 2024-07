Andrea Delogu, tutta la verità su backstage con Carlo Conti: “Con lui…”

Cosa succede nel backstage tra Andrea Delogu e Carlo Conti? La splendida conduttrice parla del rapporto che si è creato con il collega.

Per il terzo anno consecutivo l’incantevole Andrea Delogu è al timone del Tim Summer Hits, amatissimo programma in onda su Rai Uno, quest’anno per la prima volta al suo fianco c’è Carlo Conti. La prima puntata ha conquistato un notevole successo in termini di ascolti, lunedì 8 luglio è andata in onda la seconda puntata e con le loro esibizioni gli artisti hanno tenuto incollati al televisore moltissimi telespettatori.

Carlo Conti e Andrea Delogu non avevano mai lavorato insieme, sembra però che tra loro sia nata subito una grande intesa a livello professionale. Nelle scorse settimane lei aveva rivelato che quando hanno saputo che avrebbero condotto insieme il programma si sono subito sentiti al telefono e si sono detti che si sarebbero divertiti.

Divertente alchimia tra Andrea Delogu e Carlo Conti, cosa ha detto la conduttrice

C’è molta complicità tra i due noti conduttori ed è per questo che stanno lavorando benissimo insieme, puntata dopo puntata terranno compagnia al pubblico e ai telespettatori del Tim Summer Hits e sono molto felici di vivere questa esperienza.

In una recente intervista concessa a RadiocorriereTv la favolosa conduttrice si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni sulla sua sfera professionale ed è tornata a parlare del suo rapporto con Conti, non solo sul palco ma anche dietro le quinte.

Parlando di Carlo Conti e del rapporto che si è creato durante la conduzione del noto programma Andrea Delogu ha svelato: “Sta andando benissimo. Con Carlo Conti è stupendo, c’è un’alchimia divertente, è un grande gioco”. Ha poi fatto sapere che il collega, sin dalla prima puntata quando stavano per salire sul palco, le ha detto che adesso dovevano divertirsi.

La conduttrice ha parlato anche del suo rapporto con il pubblico, a detta sua negli anni questo non è cambiato ma è cresciuto e pensa che sia una sottile differenza. Ascoltare le emozioni e le sensazioni delle persone è la prima cosa che la fa sentire viva, a detta sua è sempre bello entrare in contatto con la gente, con persone che hanno fatto ore di fila per vedere il loro cantante preferito, anche quando si trova davanti una piazza piena. Sembra quindi che la coppia sia veramente da sogno epr i fan e anche per gli ascolti.