Anticipazioni Un Posto al Sole: la coppia si separa e l’addio fa tremare tutti

Anticipazioni sulle prossime puntate di Un Posto al Sole: una coppia affronterà la dura realtà e si dirà per sempre addio.

Nelle ultime puntate di Un posto al sole Mariella è apparsa sempre più turbata per il suo matrimonio con Guido, il quale sta vivendo una profonda crisi. Ha ascoltato una telefonata dell’uomo con Michele, in cui gli diceva di non fare altro che pensare a Claudia e ha capito che suo marito si è infatuato della donna. Mariella non sa però che proprio poco dopo i due si sono lasciati andare a un bacio, mentre lei era a lavoro.

Il vigile, da quando la sua amica è tornata a Napoli, ha trascorso molto tempo con lei e ha iniziato a provare nei suoi confronti, giorno dopo giorno, un grande interesse. Intanto in ospedale si cerca il nuovo primario dopo l’addio di Luca: quest’ultimo ha infatti deciso di dimettersi dopo aver messo in pericolo la vita di un paziente a causa della sua malattia. Crovi non è stato preso in considerazione per il ruolo e parlando con Rossella non ha nascosto il suo dispiacere. Nelle prossime puntate ci sarà un nuovo colpo di scena: una coppia è pronta a dirsi addio.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Guido e Mariella sempre più distanti, lui commette un grave errore

Nelle prossime puntate di Un posto al sole – secondo le anticipazioni – Guido e Mariella continueranno ad essere sempre più lontani. Lui ha cercato di preservare la sua relazione ma la vicinanza con Claudia non ha fatto altro che peggiorare la situazione e si è reso conto di provare nei suoi confronti qualcosa di molto forte. Non lo ha nascosto al suo amico Michele e anche sua moglie è ormai a conoscenza dei suoi sentimenti.

Nel giorno del debutto di Claudia a teatro, Guido andrà a vederla ma Mariella deciderà di non recarsi allo spettacolo. Solo che il vigile neanche si accorgerà dell’assenza di sua moglie e non sembra nemmeno rendersi conto conto del motivo del suo malessere. Per questo motivo, Mariella prenderà una decisione drastica. Vorrà parlare apertamente con Guido di quello che sta succedendo, e il confronto potrebbe addirittura portare alla rottura definitiva.

Don Antoine e Rosa sono sempre più vicini: il prete continua a darle degli importanti consigli dopo averla salvata da una rissa. Solo che questa vicinanza provocherà non pochi pettegolezzi da parte degli abitanti del quartiere. Roberto invece si prepara per un nuovo affare. Vuole infatti comprare Radio Golfo 99, dato che Chiara Petrone – tornata a Napoli – ha deciso di venderla. Ma Filippo, che gestisce la struttura, non sarà affatto felice delle intenzioni di suo padre.