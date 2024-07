Ilary Blasi, quello che è successo dopo Battiti Live è incredibile: in pochi se lo aspettavano

Battiti Live nelle abili mani di Ilary Blasi. Una volta conclusa la puntata in onda, scoppia il caos. Nessuno aspettava un tale epilogo.

Come promesso dall’Amministratore Delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, Battiti Live è stato consegnato all’inimitabile Ilary Blasi. La conduttrice si è presa una rivincita, soprattutto rispetto allo scetticismo mostrato nei suoi confronti in merito alla guida di alcuni dei format più importanti per l’azienda televisiva. Prima Alfonso Signorini ha preso il suo posto negli studi del Grande Fratello Vip e successivamente il medesimo destino è toccato a Vladimir Luxuria. In entrambi i casi il confronto non ha retto, ancor più in riferimento all’ultima edizione de L’isola del Famosi.

Prima Alfonso Signorini ha preso il suo posto negli studi del Grande Fratello Vip e successivamente il medesimo destino è toccato a Vladimir Luxuria. In entrambi i casi il confronto non ha retto, ancor più in riferimento all’ultima edizione de L’isola del Famosi.

Battiti Live, Ilary Blasi di nuovo in tv

I vertici Mediaset hanno dovuto persino anticipare la finale. Una sconfitta amara che tuttavia il secondogenito del Cavaliere non sembra aver colto. Egli infatti ha ribadito di non aver avuto alcun tipo di rimorso in merito alla fiducia riposta in Luxuria, benché la web community non l’abbia certo esulata dalle critiche.

Un format come quello di sopravvivenza richiede una personalità solare, carismatica ed in grado di strappare un sorriso ai telespettatori. Un’impresa che non sembra sia riuscita particolarmente alla nota attivista ed ex opinionista. Al contrario, il primo feedback per Battiti Live appare ben diverso.

Entusiasmo, giubilo, grida di approvazione e grande divertimento. La scelta di Pier Silvio Berlusconi di affidare Battiti Live all’amica del cuore della compagna sembra abbia rappresentato un necessario scacco matto. Ad eccezione dei sempreverdi infatti, le modifiche apportate ai palinsesti dall’AD non hanno convinto totalmente l’esigente pubblico di Canale 5.

Ci ha pensato però l’ex Letterina a rinnovare la fiducia dei suoi fan più fedeli, anche se con un piccolo aiuto. Del resto, squadra che vince non si cambia.

“Il posto è magico, la musica è meravigliosa, abbiamo le stelle, c’è il mare” – esordisce Ilary Blasi – “ovviamente vi starete chiedendo: dov’è la fregatura?”. E dopo un chiaro riferimento a L’Isola dei Famosi, ecco che la conduttrice presenta: “Purtroppo c’è ed ha un nome: si chiama Alvin!”. Raggiunge la collega sul palco l’iconico inviato del format di sopravvivenza, tanto caro ai telespettatori Mediaset.

“Non ti smentisci mai!” – la risposta al sarcasmo dell’ex moglie di Francesco Totti. Inutile sottolineare come il ritorno della golden couple abbia prodotto un’onda di affetto da parte di coloro che attendevano con ansia questo momento. Sembra che i due siano tornati ufficialmente in carreggiata.