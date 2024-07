Un posto al sole, anticipazioni: cosa succede tra Rosa e Don Antoine

Spoiler prossime puntate Un posto al sole: colpo di scena tra Rosa e Don Antoine, quello che accade tra i due è inaspettato.

Un posto al sole da settimane sta portando in onda una trama ricca di colpi di scena. Nelle ultime puntate si è concentrata sulla decisione di Luca De Santis di lasciare il suo posto in ospedale. Ha infatti capito che non può più svolgere il suo ruolo dato che i sintomi della malattia sono sempre più evidenti.

Al San Filippo quindi si cerca un nuovo primario e Rossella si sta chiedendo con curiosità chi possa arrivare a sostituire il medico. Roberto sta vivendo un periodo particolarmente complesso a causa dell’allontanamento dalla sua casa del piccolo Tommaso. Ha capito che lo ha perso per sempre e che il bambino potrebbe essere affidato esclusivamente a sua madre.

Anticipazioni Un posto al sole: Rosa e Don Antoine sono sempre più complici

Ida infatti aveva deciso di avviare una battaglia legale contro l’imprenditore per far valere i suoi diritti, dato che fino a poco tempo fa ha fatto credere a tutti di essere la sua babysitter. Don Antoine ha invece salvato Rosa da una rissa con una vicina di casa e i due hanno avuto modo dopo di confrontarsi. Nelle prossime puntate proprio tra il prete e la donna potrebbe accadere qualcosa di inaspettato.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole Don Antoine dopo aver evitato il peggio fermando la rissa in cui Rosa era finita protagonista, avrà modo di passare molto tempo con lei. Già in passato il prete è stato particolarmente vicino alla mamma di Manuel e aveva cercato di trovarle una sistemazione. Dopo quando successo con la vicina di casa, i due trascorreranno altri momenti insieme e saranno sempre più complici.

Solo che finiranno in mezzo ai pettegolezzi, dato che molte parrocchiane cominceranno a parlare male del loro rapporto. Dopo la partenza di Federico con Clara ed Eduardo – per entrare nel programma protezione testimoni – Alberto sarà sempre più disperato tanto che si lascerà andare all’alcol. Inizierà a bere di nuovo come ha fatto in passato. Infatti qualche mese fa aveva vissuto un difficile momento a causa della fuga della sua ex compagna con suo figlio e l’ex boss.

Questa volta sembra che la situazione sia ancora più grave, dato che è consapevole che non può vedere spesso suo figlio. Ma il suo comportamento metterà in pericolo la vita di Luca. Mentre si trova in macchina darà un passaggio al medico e gli farà correre un enorme rischio. Samuel invece non riesce più a reggere il rapporto trasgressivo con Micaela e quindi le parlerà per farle capire che ha bisogno di più romanticismo.