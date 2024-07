Il drammatico e improvviso annuncio di Ignazio Boschetto: dolore e sgomento

Un lutto improvviso ha colpito Il Volo. Dolore e sgomento per la band. La notizia arriva da Ignazio Boschetto sui social.

Ha lottato per alcuni giorni contro la morte in ospedale, ma il suo cuore non ce l’ha fatta e ha ceduto, lasciando familiari e amici che la amavano.

Era un’amica e una storica collaboratrice della band. Aveva 54 anni ed è rimasta coinvolta in un incidente frontale sulla Porrettana, tra Marano e Silla di Gaggio Montano. La sua auto, una Fiat 500 X, si è scontrata con una Renault, il cui conducente, Pietro Bervicato, è morto sul colpo. Sulla dinamica dello scontro stanno indagando le forze dell’ordine intervenute sul posto.

“Si è spenta ieri sera al’Ospedale Sant’Orsola di Bologna a seguito del tragico incidente che l’ha vista coinvolta domenica 7 luglio”, hanno spiegato sui social i tre cantanti della band Il Volo, Ignazio Boschetto. “Michele, Ignazio, Gianluca, Piero insieme a Eliana Dalila Biondi, Roberta Natali, Cristina Gelsi, Liliana Torpedine e tutti i collaboratori della MT Opera&Blue’s management e le famiglie, si stringono in un abbraccio a tutti coloro che hanno voluto bene a Barbara e che continueranno a tenerla in un posto speciale nel proprio cuore”.

Queste le parole de Il Volo e del loro manager Michele Torpedine, in una storia su Instagram con uno sfondo nero.

Lutto per Il Volo: di chi si tratta

Barbara Vitali, storica collaboratrice di Michele Torpedine e de Il Volo, è morta a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all’incidente che abbiamo descritto sopra. “Il Volo e Michele Torpedine annunciano con profondo dolore la prematura scomparsa dell’amica e storica collaboratrice Barbara Vitali”. Il messaggio della band non lascia spazio a interpretazioni.

Barbara Vitali amava moltissimo la musica e ad essa aveva dedicato gran parte della sua vita, sia negli ultimi quindici anni con Il Volo sia da giovanissima con Torpedine. Aveva un rapporto di amicizia con i ragazzi del gruppo e con loro lavorava da moltissimi anni con loro. Li ha seguiti a Sanremo, all’Arena di Verona, in Giappone, in America e in Australia.

AncheErcole Ginoble, il padre di Gianluca, un altro cantante della band, ha scritto un messaggio di cordoglio dedicato a Barbara Vitali sui social.

“Sei stata per 15 lunghi anni il faro, il punto di riferimento dei nostri ragazzi, sempre presente e puntuale, al fianco du Michele Torpedine”. E ancora: “Grazie per tutto, Barbarina, come ti chiamavamo noi”.